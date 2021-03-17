給這樣還不夠！妻抱怨丈夫外出都不付錢 網全打臉：太貪心

夫妻薪水到底該如何分配？一名人妻在網上抱怨自己的丈夫，她說婚前丈夫都搶著付錢，但婚後卻拖拖拉拉不肯結帳，認為丈夫心態變了，貼文曝光後，網友一致打臉人妻，認為她根本身在福中不知福！

人妻在臉書「靠北老公2.0」抱怨丈夫，交往時都會搶著付錢，婚後每次結帳都是拖拖拉拉，還要又求又拖才肯結帳，讓人妻怒「態度怎麼會差這麼大」，不過她也提到，丈夫每月會上繳28k的家用，自己留1萬元的生活費，人妻認為丈夫絕對有足夠的錢支付，結婚後卻把所有支出都丟她，更氣喊「這不是錢的問題而是你心態變了，我結婚後也想要老公體貼我呵護我做面子給我，你就是心態變了才會變摳」。

貼文一出，許多網友都紛紛打臉人妻，認為丈夫每月只留1萬元自用，還想要他搶帳單實在太貪心，「不要給妳一毛錢我想他會很大方的！可不可以別那麼貪心」、「問題不在28000，是妳不懂的如何理財」、「四分之三的錢在妳那，妳不結帳還在這靠北」、「他給妳兩萬八，妳給他什麼？」、「妳的錢勒？幹嘛不付？妳的錢是妳的錢？他的錢還是妳的錢？」