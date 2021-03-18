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媽收到兒子自製卡超開心 細看發現「真心話」讓她一時語塞

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽看到兒子卡片上的「真心話」一時語塞。圖／取自tiktok@beccaot
媽媽看到兒子卡片上的「真心話」一時語塞。圖／取自tiktok@beccaot

英國今年母親節落在3月14日，當地一位媽媽湯普森（Becca Thompson）當天很開心收到兒子自製卡片，但當湯普森細看卡片時，竟發現兒子殘忍的「真心話」，讓她一時語塞，不知該如何回應。

湯普森在社群平台跟網友分享快14歲兒子阿爾非（Alfie）送她的卡片，卡片上貼滿閃亮的紅色星星，內頁還切出一個愛心設計。翻開內頁右邊寫著：「母親節快樂，阿爾非敬上。」但當湯普森眼光掃到左下角，發現阿爾非用小小的字寫著：「我是被逼（做卡片）的。」

湯普森的影片至今有近75萬觀賞次數，獲得超過13萬按讚。網友Cyberpuss62表示很欣賞這個孩子，「很誠實。」網友maggiespups建議湯普森好好保留這張卡片，「等兒子大一點拿出來回味。」網友alexsandrahernand53則笑說：「妳以後在他婚禮發言時也可以說『我是被逼的。』」網友annalou47則對兒子的幽默心有戚戚焉：「我兒子在送我的卡片信封上畫著一坨被蒼蠅包圍的大便，他甚至沒寫我的名字。」

@beccaot

Happy Mother’s Day! ##son ##thoughtthatcounts ##uk ##motheringsunday ##forcedtodothis

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母親節 愛心 英國

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