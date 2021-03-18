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7寶媽分享育兒術「19:30後不當媽」 網批：單純就是懶

聯合新聞網 / 綜合報導
7寶媽（後排左3）說晚上7:30就不育兒了。圖／取自practicalparenting
7寶媽（後排左3）說晚上7:30就不育兒了。圖／取自practicalparenting

澳洲37歲的7寶媽霍爾（Constance Hall）以直率發言與作風，在社群平台吸引近130萬名粉絲。她在日前受訪時透露經營大家庭之術：「晚上7:30後就不當『媽媽』了。」

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，霍爾表示她「下班」後就不是孩子的媽媽或奴隸，只是一個前一小時在擦小孩屁股、現在邊喝酒邊講電話的「女性雕像」。

霍爾還說自己不會強迫孩子每天洗澡，用餐則偏好用手抓的野餐形式，因為便宜又方便：「還不用洗碗盤」。

霍爾提到家中每個孩子都有自己的籃子用來裝各自洗好的衣服，「不想折就不要折，如果怕皺就自己折好。」

霍爾建議人妻人母別花太多時間打掃房子，認為「如果妳一直不做，妳的朋友可能會幫妳做。」

4寶單親媽網友NedSmith1不認同霍爾的作法，提到自己的孩子「從出生至今都是冬天6點後睡覺、夏天7點上床。如此一來我還是能打理好家務，且下午6點後保有自己的時間。」網友KiltyKatt也說「霍爾單純就是懶。」網友Gordy1172則提到：「有這麼多小孩也是咎由自取，好好盡本份少抱怨！」網友Cyberpuss62指出：「當媽媽永遠沒有下班時間。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奴隸 澳洲 野餐

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