住男友家錢包少了9000元！她懷疑男友偷錢 網勸「快分手」

不少人都有錢財遭竊的經驗，如果出門在外碰上竊賊可以直接報警，但如果嫌疑犯是親近的人如男女朋友、家人，受害者往往會擔心傷了彼此感情，不知如何處理。

一名網友在Dcard發文「男友貌似偷了我的錢」，原PO在文中說明昨天借住男友家，先前確認過錢包裡原本有2萬元，今天回家卻發現少了9000元，「我有百分之90懷疑就在他身上。」原PO只有在男友家有把錢包拿出來過，其餘時間都收在包包裡。此外，住男友家時原PO因為尿道不舒服而頻繁跑廁所，又因為廁所與房間在不同樓層讓男友有機會犯案，「然後確實男友家只有男友而已。」

原PO擔心詢問男友會破壞剛開始的這段感情，但又介意自己賺的辛苦錢被偷，「我不敢問，我怕才剛開始又結束，可是又覺得我會有疙瘩。」許多網友建議原PO勇敢質問男友，「直接跟對方說你少多少錢，聽看看他的說詞，剛在一起更要問」、「這個要問吧！以後久了他習慣成自然，想拿就拿，因為他知道妳都悶不吭聲的」、「如果他真的會偷你錢，你還要跟他在一起嗎？想清楚吧，直接攤牌問」。

另外也有網友苦勸原PO離開男友，「剛在一起嗎？如果這樣還是趕快逃吧！」、「九千很多欸⋯⋯ 如果真的是他偷的，不分手妳還想留著幹嘛？」、「快點分。我前男友就是沒證據不可能承認，有證據也會強詞奪理」。