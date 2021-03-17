快訊

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他曝40歲大叔仍單身「有3缺點不自知」 網哭：不要再嗆了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友透露超過40歲仍單身的男性其實存在3大缺點。示意圖／ingimage
網友透露超過40歲仍單身的男性其實存在3大缺點。示意圖／ingimage

超過40歲的大叔還有機會脫單嗎？一名年過40歲的男網友在網上分析40多歲的單身男子通常都有「3個缺點」，才導致單身至今，原PO的描述句句戳中痛處，引起許多網友熱議。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己即將邁入40歲了，從他27歲結婚到現在，小孩也要上國中了。高中開始談戀愛交女朋友，大學也交往過好幾位女友，現在的老婆是工作後認識交往、結婚。

這名網友分析自己的感情經驗透露，快40歲孩沒結婚的男性大多有3點現實狀況，首先是「不注重外表，不論是身材、打扮都不注重，卻很要求女性的外表」，常說自己靠內在取勝，但其實「人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在」。

他接著指出第2點，「戀愛起步的太晚，跟女生相處經驗太少」，其實談戀愛也需要練習跟經驗，尤其女生年紀越大越難搞，年輕的時候談戀愛會比較容易，也比較輕鬆，很多比較沒戀愛經驗的人接受別人介紹對象，「每次約會都是吃飯看電影再逛個街，然後就再見各自回家，好像制式行程一樣，很難有下一步」。

最後，他也提到這類男性「把每個外表可以的女生都當成談戀愛的對象」，他認為應該多跟女生當朋友，之後才懂得怎麼跟女生相處，「其實女生的感覺很敏銳，剛認識就急著對人家流口水，只會被人家鄙視」。

他也說重話直言，「40幾歲還沒結婚的男人就像菜市場快結束時還躺在桌上的『剩菜』，是人家挑剩的」，身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺，或不願意面對而已，「真的有心要結婚，沒有結不了的婚」。

文章曝光後，引起大批網友討論，「不要再嗆了啦QQ，八卦肥宅受不了事實」、「嗆我嗆夠了嗎？大哭中...」、「2跟3同意，年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了更沒有經驗了」，不過也有人認為「40歲的大叔用賺的錢把自己打理好還是很有市場的」。

PTT 單身 結婚

延伸閱讀

大男友13歲！ 準婆婆「霸凌阻婚」讓她哭了：娶我只要5萬

單身男15年收養6名身心障礙童 謙稱自己不是「超級奶爸」

相親20次「每週噴8千」 他恢復單身後喜曝：可月存4萬養老

他拜月老抽到上上籤至今仍單身 網解籤驚見「暗黑2字」勸看開

相關新聞

住男友家錢包少了9000元！她懷疑男友偷錢 網勸「快分手」

一名網友在Dcard發文表示「男友貌似偷了我的錢」，原PO在文中說明昨天借住男友家，先前確認過錢包裡原本有2萬元，今天回家卻發現少了9000元。

他曝40歲大叔仍單身「有3缺點不自知」 網哭：不要再嗆了

超過40歲的大叔還有機會脫單嗎？一名年過40歲的男網友在網上分析40多歲的單身男子通常都有「3個缺點」，才導致單身至今，原PO的描述句句戳中痛處，引起許多網友熱議。

男「承諾未來」向33歲女友求婚 一要求讓她遲疑：要嫁嗎？　

許多人在選擇「步入婚姻」前，除了考量彼此的價值觀與生活習慣等，也會思考到未來的工作發展、家庭變化等。有女網友提出自己的煩惱，近日男友向她求婚，並附上美好的未來提案，卻令她憂慮不已，只好上網求助網友。

喪夫的她瞬間無家可歸！住在露營車裡的「下流老人」

甫入圍奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本等五項大獎，已囊括金球獎最佳戲劇類影片與最佳導演、威尼斯影展金獅獎的《游牧人生》（Nomadland），不只去年9月在威尼斯影展首映後獲得好評，去年11月金馬影展的亞洲首映後，也獲得台灣觀眾的一致讚譽。

【生活趣聞】波莉／恩仇與共

傍晚時分，婆婆囑託我協助拍攝她輕歌曼舞的身影，好讓她檢視舞藝是否更精進。在外與友人聊天、前腳甫踏進家門的公公顯然是照看寶...

【心情點滴】曾素珍／五歲小女孩的禮物

星期一早晨進辦公室，見到辦公桌上有兩大盒「禮物」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。