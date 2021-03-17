他曝40歲大叔仍單身「有3缺點不自知」 網哭：不要再嗆了

超過40歲的大叔還有機會脫單嗎？一名年過40歲的男網友在網上分析40多歲的單身男子通常都有「3個缺點」，才導致單身至今，原PO的描述句句戳中痛處，引起許多網友熱議。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己即將邁入40歲了，從他27歲結婚到現在，小孩也要上國中了。高中開始談戀愛交女朋友，大學也交往過好幾位女友，現在的老婆是工作後認識交往、結婚。

這名網友分析自己的感情經驗透露，快40歲孩沒結婚的男性大多有3點現實狀況，首先是「不注重外表，不論是身材、打扮都不注重，卻很要求女性的外表」，常說自己靠內在取勝，但其實「人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在」。

他接著指出第2點，「戀愛起步的太晚，跟女生相處經驗太少」，其實談戀愛也需要練習跟經驗，尤其女生年紀越大越難搞，年輕的時候談戀愛會比較容易，也比較輕鬆，很多比較沒戀愛經驗的人接受別人介紹對象，「每次約會都是吃飯看電影再逛個街，然後就再見各自回家，好像制式行程一樣，很難有下一步」。

最後，他也提到這類男性「把每個外表可以的女生都當成談戀愛的對象」，他認為應該多跟女生當朋友，之後才懂得怎麼跟女生相處，「其實女生的感覺很敏銳，剛認識就急著對人家流口水，只會被人家鄙視」。

他也說重話直言，「40幾歲還沒結婚的男人就像菜市場快結束時還躺在桌上的『剩菜』，是人家挑剩的」，身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺，或不願意面對而已，「真的有心要結婚，沒有結不了的婚」。

文章曝光後，引起大批網友討論，「不要再嗆了啦QQ，八卦肥宅受不了事實」、「嗆我嗆夠了嗎？大哭中...」、「2跟3同意，年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了更沒有經驗了」，不過也有人認為「40歲的大叔用賺的錢把自己打理好還是很有市場的」。