男「承諾未來」向33歲女友求婚 一要求讓她遲疑：要嫁嗎？　

許多人在選擇「步入婚姻」前，除了考量彼此的價值觀與生活習慣等，也會思考到未來的工作發展、家庭變化等。有女網友提出自己的煩惱，近日男友向她求婚，並附上美好的未來提案，卻令她憂慮不已，只好上網求助網友。

一名女網友於臉書社團《靠北婚姻2.0》上發文分享，她目前33歲，有一份前景良好、收入可觀的工作及穩定配息的股票，因想要擁有自己的房子而持續存錢，並表示「暫時不想離開工作崗位」，而男友今年30，家傳事業、收入穩定，雖帳面存款不漂亮但理財有道，名下也有自己的房產。

近日，男友向原PO提出結婚請求，同時附帶一個提案，就是要原PO婚後「辭掉工作到自己家裡幫忙」，一樣會給予薪水，這份收入也全由原PO自行使用，不須負擔家中開銷，此外，男友也表示，他的薪水足以負擔家庭、小孩及房子，名字則可以登記給原PO。

對此，原PO卻憂慮不已，認為「『承諾未來』，這種事完全沒有保障」，並提到「如果結婚了，去男友家幫忙，薪水及發展性遠遠不及目前工作，且無法過自己想要的生活，庸庸碌碌、柴米油鹽醬醋茶的日子讓我卻步，且房子不是靠自己買的就覺得不踏實，要看人臉色」，因而決定發文，尋求網友意見。

網友紛紛留言直指，「經濟獨立、公私分明很重要」，「結婚可以，但女人千萬不能為此辭去工作，這樣等同把生殺大權交給對方了」、「妳的顧慮是對的，誰知道婚後起爭執，說過的話都還算不算了」、「我只知道，夫妻盡量不要一起工作，公私不分24小時在一起，公事上的不愉快會延續到私生活上」。

也有網友勸諫，「這些問題都值得溝通」，「認真覺得文中的問題都可以先討論，當然結果不一定是你想要的，但也可決定這段婚姻是否要開始」、「『承諾未來』這種事情應該結婚之前從小事就看得出來，感情是你們兩個人的，所以你要用心感受，若妳感到害怕，也可以先跟男友溝通清楚，再決定是否步入婚姻吧」。