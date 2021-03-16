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發現男友「LINE搜尋功能」有鬼 捉姦神人曝6招引網喊：快刪！

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，用男友手機使用LINE最近搜尋功能，發現了不尋常的現象。圖／ingimage
有網友表示，用男友手機使用LINE最近搜尋功能，發現了不尋常的現象。圖／ingimage

使用LINE的搜尋功能，不僅可以輕易快速的找到以往的對話紀錄，近日居然還成了捉姦神器！有網友表示，用男友手機使用LINE最近搜尋功能，發現了不尋常的現象，沒想到貼文一出，意外釣出神人分享捉姦6種方法，讓許多網友都急喊「快刪掉！渣男／女都學會了」。

原PO在Dcard發文詢問，「大家知道LINE有一個最近搜尋的功能嗎？打開男友的最近搜尋，都是看起來像女生的名字，可是完全沒有聊天內容」，讓她擔憂是不是該注意什麼？

沒想到貼文居然釣出「捉姦達人」分享「LINE最近搜尋功能」的6種用法，「1.看聊天記錄，設定-聊天-隱藏聊天室」、「2.看通話紀錄，設定-通話顯示通話-改成通話」、「3.看加好友紀錄，主頁-右上角小鈴鐺」、「4.解封解隱藏看紀錄，設定-好友-隱藏好友／封鎖好友」、「5.看寄送出的好友邀請，設定-好友-好友邀請」、「6.看存過的東西，主頁-keep」。

在捉姦達人分享6種神技之後，許多網友都狂喊「快刪掉！渣男／女都要學起來了」、「這留言太危險」、「拜託別把這篇頂上去」、「第一次知道LINE today可以改成通話紀錄」、「我約砲時會固定刪聊天紀錄，有時還真的會忘記刪搜尋紀錄，謝謝上到一課了！」

另外也有網友認為不該這樣窺探對方的隱私，對另一半很不尊重，「沒事查對方隱私到底是為了什麼？」、「突然覺得單身真好，感覺妳男友壓力好大」、「要偷吃的方法有百百種，用偷翻對方手機的方式治標不治本，好好檢視彼此之間的關係出了什麼問題，這樣才是最根本的解決之道」。

LINE Dcard 手機

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