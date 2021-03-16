和婆婆為清明祭祖鬧翻 人妻嗆夫「再煩就把兒子改姓」

再過半個月就是清明節，許多民眾也陸續開始準備祭祀祖先的事宜，然而一名人妻在臉書粉專「靠北老公2.0」抱怨自己的婆婆，並表示完全不想帶小孩回去幫忙祭拜祖先。

人妻甚至撂下狠話給老公，「煩死了，再煩我，我就回娘家，讓你一年只能看一次兒子，再煩我就幫我兒子改姓，讓你媽知道厲害。」她回想起過去剛要結婚時，夫家還找來媒人婆對聘金殺價，覺得實在「摳爆了」。

結婚後，老公也叫她做一大堆事，例如早上八點就要起床洗菜做飯，夏天冷氣不能吹24小時，連洗馬桶、拖地也都要她來做，這名人妻也不禁抗議大喊，「我是你老婆不是煮飯婆，也不是女傭。」

此外，她也抱怨生產後坐月子只能請月嫂二個禮拜，而身邊好閨蜜住的都是月子中心，生了兒子，婆婆紅包只給了8000元，閨蜜生兒子拿到的紅包則是2萬元起跳。

她感嘆，如果婆婆真的疼這位金孫的話，就會去買名牌衣服送給孫子，而非把小孩當乞丐一樣，到處去撿別人不要的二手破衣服給孫子穿，有這麼摳門的婆婆，有等於沒有，根本不需要，所以最後她才受不了搬出來住，這次清明節她拒絕婆婆提出的要求，「要拜自己去拜，煙對小孩有毒，祭拜要走山路很危險。」

底下許多網友對於這名人妻的遭遇則各有不同看法，有人認為，從她的講話語氣感覺起來，縱然婆婆有錯，但「買衣服給妳小孩穿，為什麼一定要買名牌的呢？」、「為什麼要跟妳的朋友做比較呢？」、「感覺有驚世媳婦的潛能」、「那妳以後記得也不要這樣要求妳兒子的媳婦。」

不過也有人認為，當媳媳真的很難為，生完小孩要帶小孩，還要打理家裡一堆雜事，「老公應該要多幫忙分攤家事吧，多體諒一下另一半」、「覺得光應付婆婆就心很累」、「搬出來是對的，避免更多日常衝突。」