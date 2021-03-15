男友顧打電動忘記情人節！她氣炸用「11片衛生棉」封印電腦

昨（14）日是一年一度的白色情人節，不少情侶會為此慶祝，但卻有一名網友分享，自己男性好友不小心忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，把另一半晾在一旁，沒想到他女友便做出驚人之舉，用衛生棉貼滿男友的電腦桌，還在桌上還放滿衛生棉的包裝。

原PO在臉書社團「爆怨1公社」上發文分享，並說明「忘記節日沒關係，但不要整天打電動把另一半晾在一旁啊」，且附上一張電腦桌被貼滿衛生棉的照片。原PO說明這名男性友人因為忘記節日，在家打了一整天的電動，把女友晾在一旁，直到後來女友受不了，竟直接使出「棉棉封印術」發洩心中的怒火。

從原PO貼的照片可見，該電腦桌的螢幕、印表機及桌面全部都被貼上衛生棉，數一數共有11片，有日用也有加長型的夜用，不僅如此，螢幕上還貼了一片面膜，桌上全是衛生棉的包裝袋。

此文一出，不少網友笑翻回應表示，「這種直接放生就好，衛生棉也不浪費，省起來，下一個會更好」、「怎麼沒貼用過的」、「貼心提醒，手機沒貼到唷」、「抗議無罪但很浪費」、「把插頭全收起來就好了」、「聞到憤怒的味道了」。

還有網友分享自身的經驗，紛紛表示「我老公最寶貝他的車，我也是這樣，貼滿他的車子，雨刷還掛保險套」、「我某位友人情人節忘記準備，也是電腦玩個沒完，女友不吵不鬧，只是在他上班時完美拆卸了他的電腦，而且顯卡整張不見」。