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超高招！她驚覺前男友劈腿 逼問才知是靠「音樂軟體」偷吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抓到前男友透過KKBOX劈腿。示意圖／Ingimage
網友抓到前男友透過KKBOX劈腿。示意圖／Ingimage

交往中的男女最擔心對方偷吃劈腿，除一般社群軟體外，有人會透過冷門的軟體偷腥，降低正宮發現的機會。有網友表示，用蝦皮聊聊偷吃還不是最扯的，她過去發現前男友還有與他的前女友聯繫，一問之下才知道他是透過音樂軟體KKBOX的「一起聽」功能與對方聯繫。

一名網友在論壇Dcard發文表示，用蝦皮聊聊跟劈腿對象搞曖昧並不是最扯的，她在前男友睡著後，心血來潮看了一下他的手機，發現他還有跟前女友聯絡，等他醒來後，她逼問「你們到底是用什麼聯繫？我明明要你把臉書、line、IG、電話都封鎖了」。

想不到前男友竟回答是「KKBOX」，原來是KKBOX有個「一起聽」功能，可以開個小電台，邀請其他用戶一起聽歌，在電台中可以傳訊息聊天，前男友為了不被發現，手機也沒有下載KKBOX，而是透過電腦版與前女友聯繫，因此沒有留下任何紀錄。

其他網友紛紛大開眼界，留言「我也要學起來」、「高招」、「好聰明」、「學起來了，我都沒想到，感謝」，還有人說「還好我都用無名小站」、「我都用露天」、「我都用gmail」。

Dcard

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