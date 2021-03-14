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她騎車買自助餐坐月子 父心疼煮麻油雞「遭婆家吃光」網怒了
自古以來，婆媳相處始終是難解問題，對此就有一名女網友PO文抱怨，自己從懷孕到坐月子，婆婆都沒有幫忙，就連娘家爸爸煮了麻油雞幫她補身體，還被婆家人吃完，貼文掀起網友怒火。
該名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，剛懷孕時，婆婆就告訴她不會幫忙帶小孩，因為婆婆連自己的小孩都不是親自帶大的，「所以我生第二胎時，老大也是帶到醫院，2胎我都自己帶，就連生病或是老公生病住院，孩子都是帶去醫院」。
原PO接著說，坐月子時，婆婆也說她不會幫人坐月子，「所以我自己煮，不然就是趁孩子睡覺，騎機車去買自助餐，或是等老公有空幫我買回來」，娘家爸爸知道後，就煮了2隻麻油雞給她，「結果我只吃了一小碗，其他都被婆婆、公公、小叔和小姑吃完」，隔天婆婆又煮了一鍋麻油雞，原PO走出房門才發現，「婆婆已經分好一人一碗，就我沒有」。
原PO提到，小姑生2胎都是婆婆帶大的，連小姑從月子中心回家後，婆婆還在煮補給她吃，「還好我老公心疼我，我們搬離婆家，真的想告訴各位姐妹，如果婆家對妳不好，就早點搬走吧！寧可辛苦一點租房子，也不要為了住免費的苦了自己」。
文章曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言「免費的最貴是真理」、「這種婆家真可惡」、「太誇張，還好解脫了」、「真的太超過了，坐月子還自己買便當，怎不叫月子餐吃呀」、「婆婆說她不會幫人帶小孩，說她不會幫人坐月子，妳也說妳以後不會幫她養老啊」、「辛苦了，但是妳還有一個挺妳的老公」。
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