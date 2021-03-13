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犀利人妻公開「祝福」婚禮主持人搶走丈夫 小三慘丟工作

聯合新聞網 / 綜合報導
知名婚禮主持團隊「樂玩創意」攝影師與婚禮主持人有婚外情，被正宮揭穿。示意圖。圖片來源／ingimage
知名婚禮主持團隊「樂玩創意」攝影師與婚禮主持人有婚外情，被正宮揭穿。示意圖。圖片來源／ingimage

知名婚禮主持團隊「樂玩創意」昨突在臉書發公告聲明，稱要停止與某婚禮主持人的合作業務，意外揭出一場婚外情事件。原來該團隊的攝影師與婚禮主持人搞外遇，導致攝影師元配在臉書公開發文「祝福」丈夫新戀情，這招神反擊引來大批網友湧入樂玩創意、當事人臉書，小三慘遭解除工作，丈夫也在臉書發文道歉，承認「我有了一段婚外情」。

正妻出面發文，祝福前夫與婚禮主持人介入婚姻，之後過得幸福快樂，引起網友熱議。圖擷自當事人臉書。
正妻出面發文，祝福前夫與婚禮主持人介入婚姻，之後過得幸福快樂，引起網友熱議。圖擷自當事人臉書。

該攝影師前妻在臉書發文稱，看清前夫，恭喜前夫與婚禮主持人修成正果，在結婚不到半年間介入，自己已與前夫離婚，祝福婚禮主持人可以在路上正大光明牽手，也「希望你們對自己在這個婚禮產業還有點職業道德」。

由於貼文直接標記出「樂玩創意」、該攝影師的臉書，也引起不少氣憤網友群起圍攻，樂玩創意昨緊急發聲明表示，經團隊查證後，團隊極度不認可婚禮主持人作為，並已造成團隊不良影響，因此火速停止與對方的合作。

此外，該攝影師也在臉書出面道歉，他說「我們離婚了，我做錯了事」，稱自己對前妻造成嚴重傷害，雖然道歉在大家眼裡微不足道，但還是會挺身面對，自己不夠成熟，沒有正視這段婚姻，踐踏前妻的付出與感情。

知名婚禮主持團隊「樂玩創意」攝影師發文，向前妻致歉，並坦承有婚外情一事。圖擷自當事人臉書。
知名婚禮主持團隊「樂玩創意」攝影師發文，向前妻致歉，並坦承有婚外情一事。圖擷自當事人臉書。

攝影師表示，自己領悟了做錯事必須承擔的後果，並會藉著這次教訓，謹慎審視自身的行為。不過，貼文一出後，網友卻不買單，紛紛留言，「這會對女方落下多大的心裡傷害，這種很像聲明稿的東西貌似每個出軌的男性都會用」、「婚姻變得很廉價」、「把婚姻當兒戲，一點責任感都沒有」、「你是頭殼壞掉喔」、「你傷害了一個好女孩，這是一輩子都抹滅不了的」。

婚禮 婚外情 離婚 出軌

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