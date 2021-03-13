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太會藏！他主動交出手機密碼 女友想嫁見「這串對話」秒反悔

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO意外發現男友都是透過購物APP與小三對話。示意圖。圖片來源／ingimage
原PO意外發現男友都是透過購物APP與小三對話。示意圖。圖片來源／ingimage

為了讓另一半放心，許多人都會主動告知手機密碼，供對方查勤。有女網友近日發文稱，與男友交往2年多，雖然沒有同居，但男友會主動告知手機密碼，讓她檢查，也會接送上下班，原本考慮交付對方終生，但某天偶然點開男友購物APP的對話，驚見賣家與男友竟互傳「我洗完澡就要看到你」、「等一下還不是要脫掉」等露骨訊息，令她傻眼。

原PO近日在「爆料公社」發文表示，男友為了讓自己放心都會告知手機密碼，平時也會來接送上下班，睡前會說晚安、吵架也會先道歉，讓自己覺得男友好到近乎不可思議，已經有考慮將終生託付給對方，未料自己卻檢查過男友的所有聊天軟體，卻漏了一處。

男友與小三多次透過購物APP互傳「我到了，幫我開門」、「等我換完衣服就下去」、「送她去坐車了」、「你想要我幾點去呀」等對話。圖擷自爆料公社
男友與小三多次透過購物APP互傳「我到了，幫我開門」、「等我換完衣服就下去」、「送她去坐車了」、「你想要我幾點去呀」等對話。圖擷自爆料公社

原PO說，男友去洗澡時，她無意間打開對方手機購物APP想逛網拍，卻發現賣家對話空間，竟是男友與小三私訊的管道，兩人多次互傳「我到了，幫我開門」、「等我換完衣服就下去」、「送她去坐車了」、「你想要我幾點去呀」等對話，令原PO感嘆說道「有心想偷吃，怎麼查怎麼防都是一樣」。

對此，網友紛紛表示，「有心偷吃，什麼方式都行，就算查到也改不到他的習慣，還是換人實在」、「偷吃無極限誒」、「看來今天回去一堆人的網購帳號要被檢查了」、「這真的是新招誒」。

網購 出軌 情侶 兩性關係

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