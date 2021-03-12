大男友13歲！ 準婆婆「霸凌阻婚」讓她哭了：娶我只要5萬

婆媳問題到底該怎麼解？一名比男友大13歲的女網友搬進男方家同住3年，最近萌生結婚念頭卻被準婆婆打槍，更對她說出許多難聽的話，積怨以久的她終於忍不住對男友開嗆，怒罵他這個家庭沒有女人願意嫁進來，且跟她結婚不用婚紗、聘金，甚至只用5萬就可以娶進門，竟不懂得珍惜她，最終男友決議不管親友看法，決定私下登記結婚也搬出去住。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示與男友交往3年，也和對方父母同住3年，但最近2人打算結婚卻被男友媽媽以「她比男友大13歲」為由而不同意，甚至直言「配不上男友」、「年紀大又同姓」、「又不是一家人」等難聽的話。

原PO表示，男友媽媽看在她對男友好的份上同意2人交往，但卻不同意他們結婚，這讓原PO不禁質疑「是要等到年紀再大就把她甩掉嗎？」男友媽媽甚至語出驚人地說出「等有了孩子再摸摸鼻子去結婚就好」，感覺是為了孫子才勉強接受她，原PO向男友直言不會為了小孩而結婚，更不會讓男友父母看到小孩一面，會帶小孩一走了之。

原PO說，在同住的3年裡，男友媽媽說了許多讓任何女性都無法接受的話，「當她一家人，不然3年裡連話都不會跟她說」、「聽到她說話的聲音連憂鬱症、躁鬱症都有了」，讓她忍不住怒罵這樣的婆婆有誰可以接受？

原PO怒嗆男友結婚不求穿婚紗、不要聘金，甚至「花不了5萬就娶回家」，每天煮飯、洗衣服、剪指甲、做家事，「哪個不是我一手包辦？要不是你對我好，我也早就離開了」，最後更怒罵男友，「以你這個家庭狀況加上你媽，沒有女人願意嫁！」

許多網友就紛紛回應，「分了吧！要他配合妳，他就要扛上不孝，我想妳也心疼，重點是妳想不想結婚，以前我也認為結婚是兩個人的事情，但其實是兩家人事情」、「就看妳要分開還是兩人就公證算了，和未來公婆已產生摩擦，兩人搬出去住也好」、「千萬不要覺得結婚出去住就好，因為一輩子都會有牽扯，還沒結婚認清是好事」。

原PO事後也補充到，男友3年前就提議要結婚，但男友媽媽認為進度太快，便先讓她搬進去同住，大家相處看看，結果因為男友是獨子，這3年過去後，想不到男友媽媽還是放不下，最終男友抱著她痛哭說相信她，並決定不管親友看法直接登記結婚，也搬出家裡過上屬於2人的生活。