婆婆遺產小姑拿200萬！嫂怒「嫁出去平分什麼」律師呂秋遠：女人別為難女人

俗話說：「嫁出去的女兒，潑出去的水」，時代已改變，這個觀念現在還適用嗎？有位女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文，說婆婆過世，老公繼承200萬元遺產，而她意外得知小姑同樣平分到200萬元，她氣炸了，她認為老公是獨子，且家有長孫，「小姑都嫁出去了，是在平分什麼啦？」

原PO表示，她與過世的婆婆關係不好不壞很一般，某天意外發現老公銀行有大筆資金進帳，一問之下才知道婆婆留下存款，平分兩份各200萬元給老公和小姑。原PO說，小姑社經地位高、嫁的也好，「到底為什麼要平分！」她也很氣老公為何不反對他妹妹平分遺產？

律師呂秋遠在臉書撰文打臉，根據法律，父或母過世，由孩子與還生存的配偶「平均」分配，所以小姑是有權繼承的；至於長孫，「除非先生已經過世，否則長孫沒有權利取得先生那一份」，現在也沒有「大孫頂尾子，財產多一份」這件事了。呂秋遠還勸她，「妳只是他的妻子，不是他們家的妻子...別太為難自己了，更別為難其他女人了」。

網友一面倒轟原PO自私，「希望公婆把自己當女兒，卻要公婆拋棄親生女兒的概念」、「我看到長孫無忌就不爭氣的笑了」、「老公沒讓她知道是對的，知道了鬧翻天，可能兄妹情都毀了」、「人家爸媽賺的錢，跟她有啥關係，就算婆婆今天把錢全捐了，也不關她的事」、「她娘家的財產她都自動放棄，一定是這樣吧？」、「今天如果婆婆留下的是400萬的債務，媳婦還會說女兒不用負擔一半嗎？」、「平分是什麼概念？就是公平又合法的概念啊」。