公公病逝婆婆變了！她用「這2招」鼓勵：我是為了自己

不少家庭都會有婆媳問題，如何與公婆相處融洽是一門學問。一名網友的公公因病離世，本來很愛找麻煩的婆婆變得常獨自發呆、偷偷擦淚，原po為了鼓勵婆婆，開始執行計劃，希望婆婆能恢復原來的樣子，許多網友紛紛大讚「好媳婦」。

一名網友在「靠北婆婆2.0」發文，公公因肺癌離開了，享壽85歲，離開前已經把所有心願完成了，可是婆婆卻不知所措、無法適應，原本很愛找麻煩、刁難的婆婆，自從公公走了後常常一人發呆好幾個小時、偷偷擦淚，以為沒人發現，也不會去找她的老朋友們，甚至連老朋友來找她，她都用一種非常明顯是藉口的「累了」來拒絕並一個人走進房間。

原po認為不能讓婆婆繼續下去，怕老人家身體會受不了，於是開始一連串的計劃，她常常喊「媽～那個某某某東西在哪裡？」、「媽～某某菜怎麼煮才會好吃」高聲喊、用力叫，直到婆婆理她為止，一個月後，原po要老公在婆婆面前開始嫌自己不會買菜、不會挑水果，要婆婆陪她去菜市場教她，在原po與老公的合作下，婆婆終於走出家門，但僅限於和他們出門，仍然無法獨自出門。

原po也表示，會這麼做只是為了自己，因為怕婆婆最後會失智，所以必須幫助她走出來，寧願她刁難、為難自己，也不想要她繼續失落下去，「我已經往前邁進一大步了，希望可以趕快把原來的婆婆找回來」，原po透露，下一步就是要讓婆婆大哭特哭並在適當的時間詢問公公的事，讓她說出對公公的思念，「我相信我可以的」，希望大家可以一起幫婆婆加油。

此文一出，許多網友紛紛大讚原po，「你真是好太太，能放下過去，真的不簡單，不得不讚美，希望你婆婆何時能疼妳珍惜你，你們全家都能快樂幸福，祝福你婆婆趕快好起來，讓你們還有時間去孝順她」、「貼心又暖心的媳婦，現已不多見了，祝福你和婆婆生活愈來愈平安順心」、「妳婆婆非常有福報，有妳這麼貼心善解人意的好媳婦，妳將來也會有好福氣喔，辛苦你了」、「這媳婦太棒了，滿滿正能量，給予最高的尊敬」、「好棒的媳婦～值得學習～逆向處理」。

有網友則表示，喪偶之痛往往難以釋懷，「喪偶之痛真的很難走出來，如果夫妻感情好，留下來的那個要承受痛苦…」、「中年、老年喪偶真的很難釋懷，一起攜手經過福禍與共的日子，總是期盼白頭偕老...所以當另一個先走了，另一個會覺得彷彿失去所有，真的需要關心與體諒」、「好貼心的媳婦，老伴走真的沒人可以接受當初我奶奶離開後，我爺爺看似很堅強，但是在奶奶離開後的時候，爺爺身體就開始慢慢的不好，相隔了五年爺爺也走了」。