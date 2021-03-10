快訊

資深媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌

行政院明拍板房地合一稅修法 囤房稅尚未有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罰單釣出驚人內幕！準新娘崩潰 網吐槽：政府幫妳了還不醒醒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友幾個月前無意間收到一張男友被開的罰單，從照片中發現男友的機車後座載了一名與自己外在特質不符的女生。 示意圖／ingimage
一名女網友幾個月前無意間收到一張男友被開的罰單，從照片中發現男友的機車後座載了一名與自己外在特質不符的女生。 示意圖／ingimage

一名女網友和男友交往快10年，雙方早已論及婚嫁。幾個月前她無意間發現男友被開了一張罰單，從照片中看到男友的機車後座載了一名與自己外表特徵不同的女生。雖然向男友攤牌後有獲得解釋，然而她依舊擔心男友在外頭有小三，婚後恐怕會享「齊人之福」。

原PO在Dcard表示，幾個月前收信看到男友被開了一張闖紅燈的罰單，雖然照片拍得不是很清楚，但原PO相當肯定坐在後座的女生很明顯不是自己。因為照片中的女生有染髮，而自己是黑髮。原PO一直把這件事放在心裡，直到一個月後才鼓起勇氣向男友攤牌。

雖然男友表示他曾把機車借給國中同學騎，還向原PO解釋是國中同學闖紅燈被開單。然而原PO卻發現兩個疑點，一來從照片中非常確定男騎士穿的褲子和鞋子是男友的；二來跟男友在一起近十年，根本沒聽過男友說的國中同學的名字，讓原PO嚇得直呼「真的很怕男友在外面找小三」。

貼文曝光後，網友們紛紛回應「連政府都在幫妳了，還不醒醒」、「不要怕，他就是找小三」、「都有照片了妳還想自己騙自己嗎」、「妳明明清楚照片中的褲子和鞋子都跟男友一樣，為什麼還要騙自己」？

另外，有網友建議原PO請男友出示國中同學借機車的對話記錄，然後聯繫男友的國中同學，請對方把罰款匯過來，因為照理說「如果真的是他（國中同學）借的就會匯錢」。此外也有網友提醒原PO「罰單上面不是會有拍照的時間嗎？」，建議原PO回想一下當初男友是怎麼報備行蹤的，不要在不信任男友的狀況下結婚，因為「交往十年很長，但餘生更長」。

罰單

相關新聞

罰單釣出驚人內幕！準新娘崩潰 網吐槽：政府幫妳了還不醒醒

一名女網友和男友交往快10年，雙方早已論及婚嫁。幾個月前她無意間發現男友被開了一張罰單，從照片中看到男友的機車後座載了一名與自己外表特徵不同的女生。雖然向男友攤牌後有獲得解釋，然而她依舊擔心男友在外頭有小三，婚後恐怕會享「齊人之福」。

約會讓女生出錢很可恥？28k月光女放話男友：再提AA制就分手

男女之間交往該如何作出財務上的分配，每個人都持有不同看法，然而若仗著男女有別而作出情緒勒索恐怕就不好了。一名女網友表示，自己月薪僅28k，因此希望月入逾50k的男友出門約會時可以多出一點錢，更進一步表示「交往約會本來就不能AA制」、「若不聽勸我只能放棄這段感情」，理所當然的態度讓許多網友刷新三觀。

妻嫌換尿布髒…他結婚四年包辦所有開銷及家務 心死決意離婚

夫妻在生活中會因習慣、價值觀、衛生等問題磨合、爭吵，也因此有人道「婚姻是愛情的墳墓」。有網友分享，他月薪7萬全上繳，每月僅5000零用錢，下班回家後甚至一人包辦所有家務，種種磨擦終令他心碎離婚。

女推輪椅「病母」…醫驚是假人卻配合醫治 老父道哀傷真相

有醫生日前在網上分享病人故事，指病房曾經有一名32歲女子推着腳傷的「病母」到診，惟醫生很快便看出端倪，發現所謂病人其實是假人，後來聽父親道出事情真相，讓她不禁表示，「在有些情況中，關懷更勝於治療」。

今年8月起準公幼每月學費下修為3500元 圖表秒懂補助懶人包

近期準公幼學費調漲消息不斷，不過教育部已公告今年8月起將調降學費，例如準公幼目前月費為4500元，2021年8月起僅需繳交3500元，且2022年還要再降，僅月收3000元。

專家說不建議給孩子看鬼滅之刃 但孩子已經看了怎麼辦？

過年這段期間，看到很多專家討論鬼滅之刃，並且建議不要給孩子觀看，有很多媽媽問我，孩子已經看了怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。