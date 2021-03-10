罰單釣出驚人內幕！準新娘崩潰 網吐槽：政府幫妳了還不醒醒

一名女網友和男友交往快10年，雙方早已論及婚嫁。幾個月前她無意間發現男友被開了一張罰單，從照片中看到男友的機車後座載了一名與自己外表特徵不同的女生。雖然向男友攤牌後有獲得解釋，然而她依舊擔心男友在外頭有小三，婚後恐怕會享「齊人之福」。

原PO在Dcard表示，幾個月前收信看到男友被開了一張闖紅燈的罰單，雖然照片拍得不是很清楚，但原PO相當肯定坐在後座的女生很明顯不是自己。因為照片中的女生有染髮，而自己是黑髮。原PO一直把這件事放在心裡，直到一個月後才鼓起勇氣向男友攤牌。

雖然男友表示他曾把機車借給國中同學騎，還向原PO解釋是國中同學闖紅燈被開單。然而原PO卻發現兩個疑點，一來從照片中非常確定男騎士穿的褲子和鞋子是男友的；二來跟男友在一起近十年，根本沒聽過男友說的國中同學的名字，讓原PO嚇得直呼「真的很怕男友在外面找小三」。

貼文曝光後，網友們紛紛回應「連政府都在幫妳了，還不醒醒」、「不要怕，他就是找小三」、「都有照片了妳還想自己騙自己嗎」、「妳明明清楚照片中的褲子和鞋子都跟男友一樣，為什麼還要騙自己」？

另外，有網友建議原PO請男友出示國中同學借機車的對話記錄，然後聯繫男友的國中同學，請對方把罰款匯過來，因為照理說「如果真的是他（國中同學）借的就會匯錢」。此外也有網友提醒原PO「罰單上面不是會有拍照的時間嗎？」，建議原PO回想一下當初男友是怎麼報備行蹤的，不要在不信任男友的狀況下結婚，因為「交往十年很長，但餘生更長」。