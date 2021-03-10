約會讓女生出錢很可恥？28k月光女放話男友：再提AA制就分手

男女之間交往該如何作出財務上的分配，每個人都持有不同看法，然而若仗著男女有別而作出情緒勒索恐怕就不好了。一名女網友表示，自己月薪僅28k，因此希望月入逾50k的男友出門約會時可以多出一點錢，更進一步表示「交往約會本來就不能AA制」、「若不聽勸我只能放棄這段感情」，理所當然的態度讓許多網友刷新三觀。

該名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」發文，一開頭就寫道「男女交往要互補對方的短處才能長長久久」，坦言自己收入低每月只賺28k，然而另一半的薪水超過5萬，因此認為在生活開銷部分「當然是男友要出多一點」。原PO認為，出門約會本來就該由男方付款，讓女生出錢或是施行AA制是一件很可恥的事情。

此外，原PO還說月薪28k只能勉強一個人過活，自己每個月都當月光族，喊話男友能力比自己高，「應該要拿錢幫助我才對」。原PO表示女生就是要多花錢才會讓自己變得更漂亮，變漂亮了男友帶出門才會有面子。最後原PO補上一句「交往約會本來就不能AA制，你若不聽勸我只能放棄這段感情了喔」！

貼文曝光後，不少網友一面倒奉勸原PO「快放手，他值得更好的」、「AA製不可恥，可恥的是妳認為男友有能力應該幫助妳」、「快放手！找一個能力比妳低的人，換妳幫忙男友」、「每個月賺2萬8還月光，也是蠻可恥的」。

有網友理性留言「我是支持男生付錢的，但遇到像妳這樣的女生我就會放生」。有女網友跳出來表示雖然自己本身不喜歡AA制，「但妳（原PO）講話真的蠻討人厭的」，她表示自己也喜歡被偏愛和被疼被寵的感覺，然而沒有什麼事情是應該的，勸告原PO「妳可以選擇不要跟他在一起，但不能講得好像人家欠妳」。