妻嫌換尿布髒…他結婚四年包辦所有開銷及家務 心死決意離婚

夫妻在生活中會因習慣、價值觀、衛生等問題磨合、爭吵，也因此有人道「婚姻是愛情的墳墓」。有網友分享，他月薪7萬全上繳，每月僅5000零用錢，下班回家後甚至一人包辦所有家務，種種磨擦終令他心碎離婚。

一名網友於《靠北婚姻2.0》上發文分享，與老婆結婚四年，為雙薪家庭，他月薪7萬但全上繳家庭，僅留5000為生活開銷，加上老婆嫌進廚房、做家事會導致富貴手，因此早、晚餐、垃圾及廚餘等家務也只能原PO自行負責，老婆甚至要求他手洗貼身衣物、刷洗沾滿經血的馬桶，令他感嘆「原來妳好老公的定義是這樣，那我跟奴隸有什麼兩樣？」

原PO也提到，兩人出門遊玩時，老婆也不願主動付錢，他只好選擇免費景點遊玩，節省花費，不料卻遭其痛罵「小氣、捨不得花錢」，更要求他下班後兼差，以賺取家庭娛樂的費用。

老婆生產後住月子中心花費58萬，因生了男丁，又跟公婆討36萬元大紅包，令原PO最不能理解的是，老婆因嫌棄兒子大便很噁心，出生4個多月，不曾泡過牛奶、換過尿布，「哪個媽媽小孩都已經4個月大了，還不會換尿布？妳真的沒資格當兒子的媽媽。」

原PO最終身心俱疲，毅然決然向老婆提出離婚，向其索要存款簿時，更以「花光了」為由不願交出，對此原PO已不願再與其爭論，「是妳讓我看到人可以如何貪心，如何把男生當奴隸壓榨，房子、錢我都不要了，我只要兒子就好，離婚後我也能過自己想過的人生了」。

文章發布後，網友紛紛留言安慰原PO，「看到拳頭硬了、但恭喜你擺脫了」、「剛開始就踩錯坑，還好現在爬出來了！恭喜」、「還好離了，希望你下一個是賢慧的好女人」、「真是好男人，這樣的極品還是放生的好」、「太誇張了啦，祝福你以後生活會更順」。