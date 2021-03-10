準婆婆要求「驗胎兒DNA」才准進門 男友不挺她：照長輩意思

一對情侶以結婚為前提交往，打算有了孩子就結婚，但沒想到準婆婆卻要求她「驗肚裡寶寶的DNA」才准進門，這種遭遇就發生在一名女網友身上，沒想到男友卻也要她「照長輩的意思」，讓她忍不住向網友們哭訴「我又沒做錯事」，貼文在網上引起熱議。

原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文抱怨，與男友是以結婚為前提交往，交往4年後終於在今年初發現懷孕了，和男友開心的準備結婚登記，但沒想到男友家人竟然要求「驗DNA看看是不是男友的」，才要准她嫁進門。

原PO感嘆到「驗DNA有這麼重要嗎？」她坦言自己沒做錯事也問心無愧，但因為被懷疑才感到鬱悶，想不到跟男友說了之後，他卻也說就照長輩的意思做，「現在小孩都有了，感覺還是對我有意見，以後結婚還要住進他們家，因為老公的錢被婆婆管著，我不想讓我老公為難，但是又不想委屈了自己，該怎麼辦？」

貼文曝光後引起網友討論，大家紛紛留言表示，「妳這次如果不硬起來，婚後絕對沒有好日子過，我覺得，驗可以，但婚後你們搬出去」、「赤裸裸的羞辱！！不管是不是去驗，嫁進入絕對矮一個頭，這老公不能要啊」、「男方家人因為孩子同意結婚，日後的日子必定也不會給妳好臉色看，妳自己想清楚，當妳踏上這條路，往後的日子必披荊坎坷，有的妳靠北了」。