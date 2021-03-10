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38K工程師開8條件徵友 一票女網友狠酸：可是我看不上你

聯合新聞網 / 綜合報導
一名月薪38K的男網友開出8條件找女友，沒想到卻引起女網友砲轟。示意圖／ingimage
一名月薪38K的男網友開出8條件找女友，沒想到卻引起女網友砲轟。示意圖／ingimage

找女友條件太多？一名30歲男性工程師日前在網上公開自己的擇偶條件，他列出近10項標準，還忍不住好奇問網友「我條件會太多嗎？」文章曝光後，卻釣出一票女網友狠酸。

原PO在Dcard發文表示自己今年剛滿30歲，月薪約38K，年領14個月、年薪約54萬上下，父母有一棟300萬房產及存款150萬。他接著列舉出8項標準，希望女方要會打扮、年齡不能大於27歲、身高155公分至160公分、體重不能多於48公斤、長相順眼、月收有36K以上、父母至少要有存款且有房產、女方家更不可以有負債。

他好奇問到「我條件會太多嗎？」怎料，網友們一致搖頭嘆氣回應，「你的要求是富二代等級，但是你說自身及家庭條件，說真的，不要自取其辱了」、「所以交往後變49公斤會分手嗎？父母存款跟房子跟你有什麼關係？」、「要求太多了，有這種條件的女生通常有更好的選擇」。

這篇貼文釣出一大票女網友狠酸，「30歲這個薪水，也不敢交往」、「你這條件還敢挑人」、「你哪來的自信挑別人啊，先努力充實自己再要求他人吧，你提的這些條件不是難達到，而是達到的女生你碰不到」、「你的條件我都有，但我看不上你啊」。

Dcard 薪水 愛情 兩性關係

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