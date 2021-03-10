女子告白慘被拒 網曝「味道」超重要：遇過男生身上有阿嬤味

人際交往除了緣份外，一些不經意的小事也會成為重要關鍵，兩方即使個性再合，也有絕裂可能。一名女網友抱怨，近日認識一位稱得上「靈魂伴侶」的男性朋友，約會幾次氣氛都很好，最後告白時卻被對方打槍「不喜歡你身上的味道」，讓她非常傻眼。

女網友與男方是在交友軟體上結識的，彼此非常聊得來，不管是興趣、飲食、價值觀等都很合拍，約會出遊時氣氛也很好，雖然還在曖昧期，但已牽手、擁抱，離交往只差臨門一腳而已。由於男方一直沒有行動，女網友便主動傳訊問「要不要再一起」，沒想到對方卻給出「你很好但我們適合當朋友」的答案，進一步追問原因，對方竟說「我不是很喜歡你身上的味道」，讓她感到莫名其妙又難過，忍不住po文問：到底是我臭還是他渣？

因體味被拒實在令人錯愕，畢竟兩人出遊也曾多次擁抱，因此不少網友直指男方「就是渣男」、「就不想在一起，什麼理由都可以編」、「不喜歡味道那抱屁親屁」。也有人安慰女網友，男方指的可能不是臭味「應該是體味（費洛蒙）」、「人體潛意識上，真的會選擇氣味相投的人交往」、「每個人都有體味，但是當事人完全聞不到噢」，並舉出實例「我也曾因為太臭拒絕過男生欸，不是狐臭，是體味」、「真的，我之前遇到一個男生，他身上有我阿嬤的味道，我也不喜歡」、「味道真的很重要，之前有一個男生告白的原因是，覺得我頭髮味道非常香」。

也有人認為男方或許是不喜歡女網友身上沾染的香氣，建議她直接問清楚，女網友則承認她有噴香水的習慣，等她平復一下心情再試著問看看對方是不是因為香水問題。