快訊

中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

女子告白慘被拒 網曝「味道」超重要：遇過男生身上有阿嬤味

聯合新聞網 / 綜合報導
男女交往時，彼此身上的味道也是影響感情的關鍵。 圖／pixabay
男女交往時，彼此身上的味道也是影響感情的關鍵。 圖／pixabay

人際交往除了緣份外，一些不經意的小事也會成為重要關鍵，兩方即使個性再合，也有絕裂可能。一名女網友抱怨，近日認識一位稱得上「靈魂伴侶」的男性朋友，約會幾次氣氛都很好，最後告白時卻被對方打槍「不喜歡你身上的味道」，讓她非常傻眼。

女網友與男方是在交友軟體上結識的，彼此非常聊得來，不管是興趣、飲食、價值觀等都很合拍，約會出遊時氣氛也很好，雖然還在曖昧期，但已牽手、擁抱，離交往只差臨門一腳而已。由於男方一直沒有行動，女網友便主動傳訊問「要不要再一起」，沒想到對方卻給出「你很好但我們適合當朋友」的答案，進一步追問原因，對方竟說「我不是很喜歡你身上的味道」，讓她感到莫名其妙又難過，忍不住po文問：到底是我臭還是他渣？

因體味被拒實在令人錯愕，畢竟兩人出遊也曾多次擁抱，因此不少網友直指男方「就是渣男」、「就不想在一起，什麼理由都可以編」、「不喜歡味道那抱屁親屁」。也有人安慰女網友，男方指的可能不是臭味「應該是體味（費洛蒙）」、「人體潛意識上，真的會選擇氣味相投的人交往」、「每個人都有體味，但是當事人完全聞不到噢」，並舉出實例「我也曾因為太臭拒絕過男生欸，不是狐臭，是體味」、「真的，我之前遇到一個男生，他身上有我阿嬤的味道，我也不喜歡」、「味道真的很重要，之前有一個男生告白的原因是，覺得我頭髮味道非常香」。

也有人認為男方或許是不喜歡女網友身上沾染的香氣，建議她直接問清楚，女網友則承認她有噴香水的習慣，等她平復一下心情再試著問看看對方是不是因為香水問題。

告白 交友軟體

延伸閱讀

大盜出沒！外送員連三次拿餐都被偷 網曝原因：不意外

百年前一圓硬幣值多少？ 網曝實際價錢：會有人收

哪款泡麵味道不變？網曝「這品牌」：去超市必囤貨

台灣鳳梨貴2倍還是賣光 日網曝「掃貨現況」大讚：超厲害

相關新聞

女推輪椅「病母」…醫驚是假人卻配合醫治 老父道哀傷真相

有醫生日前在網上分享病人故事，指病房曾經有一名32歲女子推着腳傷的「病母」到診，惟醫生很快便看出端倪，發現所謂病人其實是假人，後來聽父親道出事情真相，讓她不禁表示，「在有些情況中，關懷更勝於治療」。

女子告白慘被拒 網曝「味道」超重要：遇過男生身上有阿嬤味

人際交往除了緣份外，一些不經意的小事也會成為重要關鍵，兩方即使個性再合，也有絕裂可能。一名女網友抱怨，近日認識一位稱得上「靈魂伴侶」的男性朋友，約會幾次氣氛都很好，最後告白時卻被對方打槍「不喜歡你身上的味道」，讓她非常傻眼。

【說上幾句話】高翊峰／今天，你專心了嗎？

我：今天，你專心了嗎？

【生活見聞】茵茵／相遇文藝復興裡

熱烈的掌聲響起，燈亮。這裡不是音樂廳，也不在歌劇院，而是社大的文藝復興藝術史講堂。掌聲裡，充滿對老師無私分享的深深感謝，...

侯佩岑與母上實境秀掀波 他直言「是場表演必須很真的戲」

侯佩岑日前與媽媽林月雲上陸綜「婆婆和媽媽」，林月雲一段談及昔日介入他人婚姻的對話近日引發譁然，對此侯佩岑曾在臉書道歉，並指出當初帶媽媽上節目，本意是想留點與媽媽的回憶，「沒有想要傷害任何人」，但還是有不少民眾不買單。對此作家蔡詩萍直言，藝人們不會不知道實境秀的意義，觀眾以為實境秀是藝人們在「面對、袒露自己」，其實這說穿了就是場「酬勞很高、表演必須很真的戲」。

男友爆畢旅要「和3女同房睡覺」她氣炸問：是我三觀不正嗎？

一名女網友近日發文表示，男友負責籌辦畢旅，原本約3男3女同行，結果3名男生都放鴿子，只剩3名女生願意參加。而男友「為了省錢」，竟表示會和3名女生睡4人房，「他覺得沒什麼、無所謂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。