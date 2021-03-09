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侯佩岑與母上實境秀掀波 他直言「是場表演必須很真的戲」

聯合新聞網 / 綜合報導
侯佩岑（右）說明帶媽媽林月雲上節目的初衷。 圖／摘自微博
侯佩岑（右）說明帶媽媽林月雲上節目的初衷。 圖／摘自微博

侯佩岑日前與媽媽林月雲上陸綜「婆婆和媽媽」，林月雲一段談及昔日介入他人婚姻的對話近日引發譁然，對此侯佩岑曾在臉書道歉，並指出當初帶媽媽上節目，本意是想留點與媽媽的回憶，「沒有想要傷害任何人」，但還是有不少民眾不買單。對此作家蔡詩萍直言，藝人們不會不知道實境秀的意義，觀眾以為實境秀是藝人們在「面對、袒露自己」，其實這說穿了就是場「酬勞很高、表演必須很真的戲」。

侯佩岑與媽媽林月雲參加實境秀的談心過程引起爭議，也讓人想到林月雲過去曾與已婚電視製作人侯世宏在一起，生下女兒侯佩岑後分手，再介入了贊泰建設董事長邱嘉雄的家庭。兩度介入他人婚姻的過往讓林月雲哽咽落淚，侯佩岑則安慰媽媽道「我知道大人的世界並不容易」，畫面播出讓網友痛批侯佩岑母女上節目傾訴，無疑是在元配一家人傷口上撒鹽。對此，作家蔡詩萍則指出，實境秀本來就是場戲，這場溫馨感人秀是「有酬勞的表演」，如此看來，母女倆此舉更是對元配及其家人「殘忍的二度傷害」。

蔡詩萍提到，藝人、經紀人們不會不明白實境秀的意義，既然明白了就會「全力以赴的表演」，從現實面來看，侯佩岑母女是否有向冒犯的元配及家庭道歉不得而知，但若兩人只是將這視為一場表演，蔡詩萍直指「那就更加殘忍了！」蔡詩萍認為，就算母女倆過去的路很辛苦的走來，但以侯佩岑如今的能力，根本不用讓林月雲上節目重提往事來賺錢。

「一次小三可以是愛情歧途上的失足，然而兩次小三就必然是道德上的麻木了！」，蔡詩萍認為，領了節目片酬重提往事，何況是在感情的世界裡，更沒有必要「淪落到把小三故事當典範，當炫耀賺錢的籌碼」。蔡詩萍感嘆，為了重金提起這樣的往事，不禁讓人看透背後的算計貪婪，以及實境秀的不擇手段。

侯佩岑 小三外遇 婚姻

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