男友爆畢旅要「和3女同房睡覺」她氣炸問：是我三觀不正嗎？

一名女網友近日發文表示，男友負責籌辦畢旅，原本約3男3女同行，結果3名男生都放鴿子，只剩3名女生願意參加。而男友「為了省錢」，竟表示會和3名女生睡4人房，「他覺得沒什麼、無所謂」，連同行的3名女生都不避嫌，讓女網友錯愕直呼，「到底是我三觀不正，還是他們三觀不正」。

原PO在Dcard發文表示，男友是畢旅的籌辦人，本來約了3男3女，加上男友共7人同行，沒想到3名男生臨時不去了，只剩3名女生願意去，「以上我都覺得可以接受」，然而，男友接下來說的話讓原PO傻眼了，「他說會跟3個女生一起睡，表示4個人睡4人房，覺得這沒什麼、無所謂，只為了要省錢」。

後來原PO提議她也一起去畢旅，或者另外貼錢讓男友開一間房，但男友拒絕了，現在變成「5個人要睡一間」。原PO追問男友，3名同行女生都沒有意見嗎？男友則回答沒有，氣得原PO直呼，「到底是我三觀不正還是他們三觀不正」。

原PO也質疑男友為何沒有避嫌，對她的尊重放在哪？男友卻表示，「所以我才覺得麻煩，妳不要這樣，會讓我更煩」。

貼文曝光後，許多網友紛紛回應，「如果是正常、普通、健康且清新的男孩子，若發現3個兄弟沒辦法參加時，應該會立刻提出自己也去不了，我不懂少一半人，還要強行出團的道理」、「都少這麼多人了還能出團哦？妳男友出去玩的心好堅定」、「尊重他要去畢旅，也請他尊重妳分手的決定，他明知道妳會不舒服還是要去，還省錢勒，不用問了，直接送走他！」