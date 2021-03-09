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月領52K被吃光！驚見同居女友偷存200萬 要求分攤開銷遭嗆眼紅

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨獨力負擔與同居女友兩人所有開銷，女友有存款200萬，卻不願分攤經濟壓力，讓他氣炸。示意圖／ingimage授權
一名網友抱怨獨力負擔與同居女友兩人所有開銷，女友有存款200萬，卻不願分攤經濟壓力，讓他氣炸。示意圖／ingimage授權

男女交往期間雙方的花費該如何分攤，一直都是熱門話題。一名男網友抱怨和女友租屋同居，自己負擔了所有的生活開銷、車貸及孝親費，淪「月光族」存不到錢。但無意間發現女友存款竟有200萬，希望日後能按「女3男7」的比例，共同負擔生活開銷，沒想到女友不但拒絕，還嗆原PO是眼紅「見不得她好」，網友一面倒喊「快分吧」。

一位男網友在《爆怨公社》發文表示，自己是公務員月領52K，和月領28K的女友一起租屋同住，因收入較高所以負責兩人所有開銷，包括房租、車貸及孝親費，經濟壓力頗大，「到目前為止仍是零存款，很勉強的支撐到現在」。

某日，無意間發現月領28K的女友，竟然有存款200萬元，女友強調都是自己「一點一滴很辛苦努力」存下來的。既然女友日常花費都是原PO支付，他就提議「以後共同花費按比例『她3我7』」分攤，但遭女友拒絕，還被嗆「自己不存錢眼紅她存錢」，是「見不得她好」，讓原PO氣炸。

貼文引發熱議，多數人一面倒喊「早點分一分吧」、「切一切，各過各的」、「這是長期飯票的概念」、「別再幫人養老婆了」、「這件事告訴我們，單身能存更多」、「突然覺得AA制是種保護機制」。

但也有人幫女生緩頰，「不知道一開始是她要求你全出，還是你自己大男人要全出？」、「懂得理財會存錢總比敗家女好，快娶回家了」、「沒講到交往多久，搞不好是之前慢慢存的」、「我覺得歡喜做，甘願收！看到了對方存錢存很多，再來GY真的不太好！」

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