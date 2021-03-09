他拜月老抽到上上籤至今仍單身 網解籤驚見「暗黑2字」勸看開

許多人會拜月老祈求姻緣，一位想脫單的男網友在月老廟求得上上籤，滿心期待會有好結果，但歷經月餘仍是單身狗一枚，反而是身邊的單身友人紛紛找到了對象，讓他不僅唉嘆「月老～我在這呀」。網友一看籤詩，驚覺藏有「暗黑2字」玄機，難怪原PO至今仍單身。

一位男網友在《爆廢公社二館》發文表示，2月4日去拜了月老，還求得上上籤，但至今一個多月了，身旁的異性朋友越來越少，不是脫單了就是不再理他。而且原PO發現，自己在拜完月老後，反而幫身旁的異性朋友找到了伴侶，「我同事介紹他表妹給我認識不到2天，結果對方就脫單了」，忍不住直呼「月老啊月老～我在這呀～，謝謝你幫我的朋友們脫單，可是我也要呀。是我拜的捏」。

貼文一出，網友紛紛留言「你還缺朋友嗎？我也想脫單」、「我可以當你朋友嗎？」、「可以加你好友嗎」，令原PO自嘲「我朋友感覺用倍數成長了」，還有人笑稱原PO「可能是月老本人」、「天上的月老任命你成為人間月老」、「完美工具人？」、「版主我請你吃飯，感覺你比月老有用」。

原PO抽中的上上籤，籤詩寫著：

可以托六尺之孤，

可以寄百里之命。

有網友看了後認為原PO難脫單的原因「也許是這個」，合看兩句籤詩句尾，很巧合的竟是「孤命」兩字，驚嘆是「解籤達人」，只能說「天意難測啊」，紛紛安慰原PO「月老在幫你過濾吧」、「寧缺勿濫，好的姻緣值得等待」。