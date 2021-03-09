LINE告知結婚 男方阿姨嗆「沒禮貌不祝福」準新娘氣炸不想嫁

結婚有不少的繁瑣的禮俗和傳統，許多年輕人都會選擇先登記結婚，一名準新娘向長輩們發LINE預告登記結婚的日期，沒想到卻被男友阿姨批評，認為只傳訊告知很沒禮貌，甚至表明「這樣他們不會祝福」，令她相當傻眼，也興起不想結婚的念頭。

一位女網友在臉書社團《爆怨公社》po文，表示要和男友準備登記結婚，並發LINE給長輩預告日期，卻收到男友阿姨的訊息說「不是用line通知一聲就好，這樣太沒禮貌了」，還直言「不被祝福的婚姻真的不是好的開始！」，原po看到後相當生氣，傳訊息給男友表達不想嫁進他家。她也詢問廣大網友，究竟要「登記完給長輩看身分證呢」，還是「問長輩可不可以結婚，可以再登記」，或是「先預告（長輩）什麼時候要登記」？

原po男友阿姨認為只傳訊告知要登記結婚很沒禮貌。圖／取自 《爆怨公社》 原po傳訊息給男友表達不想嫁進他家。圖／取自 《爆怨公社》

許多網友看到貼文後，都為原po抱不平，紛紛留言「關阿姨什麼事？父母代言人？」、「不用理這種以為自己很重要的啊」、「阿姨的祝福很珍貴嗎？得到她的祝福是能成仙嗎」、「阿姨是不是有不被長輩祝福過」、「父母沒有意見就好了啊」、「我跟我老公去登記都沒有通知，雙方家長都不知道，等拍了婚紗才知道的」、「夫妻幸不幸福是兩個人的事，願意祝福的長輩很好，不願祝福的長輩就相敬如賓」、「我跟我老公也算是不被祝福，但都不理會，我們過得好就好」。

也有過來人勸原po「可能阿姨比較傳統吧！覺得應該當面告知，這樣長輩才會覺得被尊重，她的出發點也沒錯，也是為妳好」、「因為這位阿姨，影響了你和男友的感情，值得嗎？感情是你們倆在談的」、「父母的話還是要當面告知會比較好」。