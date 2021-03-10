你與孩子的親子互動如何呢？通常爸媽認為沒什麼大不了、容易說出口的話，在孩子心裡反倒都留下傷害，不知不覺影響著親子互動和親密感。孩子與大人看事情角度不同，對事物的感受也不一樣，因此要是爸媽沒站在孩子立場思考，言詞便容易造成親子間的疏遠、摩擦。

想增進親子互動，爸媽不要這麼說

1. 情緒失控說的話

例：你不知道我很忙嗎、怎麼會生出你這種孩子

人都有情緒壓力，但孩子不懂大人煩惱，有時沒來由的一些言行，碰上爸媽正處情緒邊緣時，孩子就容易被當成發洩對象。建議爸媽，不論在外遇什麼壓力，回家後記得切換「家庭模式」來放鬆身心，增加親子互動培養感情。

2. 讓孩子沒面子的話

例：羞這麼大了還尿床、有什麼好哭的

大人之間總會分享孩子趣聞，且特別是在孩子面前分享，殊不知這些舉動會讓孩子感到難堪，孩子自然不再與父母分享，互動降低。另外，孩子出現尿床、情緒問題時，大人要是直接對著孩子揶揄，孩子也容易給自己貼上負面標籤。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

3. 貶低孩子的話

例：你怎麼這麼笨、你長大以後要怎麼辦

爸媽喜歡用激將法來管教孩子，但孩子不會懂這些用意，反而會當真並完全吸收這些言詞，次數多了，孩子受傷也缺乏安全感，就會主動疏遠父母，也因不斷被提醒自己有多糟糕而喪失自信。

4. 缺乏信任感的話

例：你是不是不乖、你先打人的對不對

當孩子犯錯時，有些爸媽在未釐清來龍去脈時就先責備，帶有強烈質疑感的言詞，孩子覺得自己不被信任之下，會出現「就算我做對了，爸媽也不會相信」，親子間的互動會變得負面，彼此關係也更疏遠。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

5. 恐嚇孩子的話

例：你再搗蛋我就不要你了、你再不乖就叫警察

爸媽為了制止孩子哭鬧或搗蛋，這些都是常見的說詞。不過這些話只有短暫效果，尤其對5歲以下、心智發展未成熟的孩子易造成焦慮，甚至情緒不穩，如未處理得當，可能造成長遠的負面影響。

對大人來說，「沒什麼大不了的事」在孩子心裡都會是大事。每個孩子有著不同價值，需要爸媽的發掘引導，但請記得，言語對孩子的打擊可長達一輩子，親子關係親密或疏遠，自我肯定、情緒、自信心如何發展，這些都與爸媽言詞息息相關。

本文擷取自「拆解親子互動地雷！你認為無傷大雅的話，其實都傷了孩子的心」，由《媽咪拜》授權轉載