50K男嘆「女友家停車場比我家大」 未來岳父1句話讓他自卑了

不論時代多進步，「門當戶對」的傳統觀念依舊存在，許多論及婚嫁的男女都可能遇到這考驗。一名男網友表示，爸媽都是藍領階級，雖然生活說不上富裕，但足以讓他有「理想的生活」；女友則是獨生女，家境優渥，「光她家的停車場就比我家大」，女方爸爸還說，如果小倆口要買房，可以幫忙出頭期款且不用還。此話一出，讓男網友陷入自卑。

原PO在Dcard發文透露，爸媽都是藍領階級，雙親月收大概10多萬，生活雖然談不上富裕，但足以讓他和哥哥過上理想的生活，他畢業後，找到一份月薪5萬的工作，每天省吃儉用，再扣掉個人開銷和爸媽的孝親費，一個月可以存1至2萬，「生活還算過得去」。

但原PO話鋒一轉，聊到女友背景，表示對方是獨生女，家庭條件十分優渥，「她剛考到駕照的那年，爸媽就送了一台mini cooper」，而女友媽媽是開保時捷，爸爸則是開賓士G系列跟S系列的頂規，原PO感嘆地說，「光她家的停車場可能就比我現在的家還要大」。

原PO接著表示，近日女友爸私底下向他提議，如果未來小倆口結婚想買房，他可以幫忙出頭期款，也不用還。此話一出，原PO心情盪到谷底，「從那刻起我就感到很自卑，請問該怎麼調適現在的心情」。

貼文曝光後，許多網友紛紛勸原PO不要在意，「你價值觀沒問題，接受吧！以後記得對老婆好一點」、「人家都不介意你介意啥？讓你少奮鬥100年耶！都出社會了，請把無謂的自尊心丟掉好嗎」、「保持感恩的心，不用太在意別人的眼光，積極上進、對另一半好一點，問心無愧就好」。

但也有人說如果性別對調，結果就會不同，「性別對調部分，男生可能會罵女生是台女，其實放開點兩方願打願挨有什麼好計較，那邊比較有錢的，少出錢的就多出力氣和時間也沒虧了對方啊」、「男生好難搞，沒錢被罵台女，有錢又要自卑，都給男生講就好了」。