夫薪資全上繳公婆 妻流產只換來一個眼神「太好了妳不用辭職」

福原愛與江宏傑驚傳婚變，有消息指稱，兩人關係生隙的原因，恐怕與江宏傑夫家對待福原的態度有關。像這樣親家問題，其實不只在跨國婚姻，而是無論台灣還是日本，都會面臨到的嚴重問題。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位擔任看護士的惠里小姐，和另一位經營地方商店的敬結婚。然而兩人共組家庭後，丈夫卻一直把他自己所賺的錢，通通交給夫家，兩人的生活費則全靠惠里支付。惠里雖然嘗試溝通，但丈夫都不與理會。

後來，惠里懷有身孕。考量到要以後可能帶小孩，惠里覺得有得向公司請長假，甚至辭職的可能。如此一來，就不可能再讓丈夫敬繼續把錢都轉給夫家，於是再度溝通。

然而，雖然敬這次聽從妻子的建議，回老家交代此事，但在跟老家的交涉後卻被打了回票。由於夫家除了雙親以外，還有另外一個妹妹，然而惠里卻明顯感受到，這些人並不打算自力找尋其他經濟來源，就是要依靠敬過活。無力違抗夫家意志的丈夫，只好告訴惠里，在她確定辭職前會想點什麼辦法。

然後最後解決一切事件的關鍵，卻是惠里的流產。因為小孩沒了，所以反而讓惠里不用向公司辭職。然而當小姑來探訪她時，明顯對惠里的流產露出「鬆一口氣」的表情，至今仍讓惠里難以忘懷，讓她明顯意識到自己在夫家眼中，絲毫沒被尊重。

事後惠里雖然又懷孕，並生下兩位女兒，但是丈夫偏袒夫家的行為，卻是有增無減。甚至有次小姑骨折住院，丈夫竟然跑去跟正在念大學兼差打工的女兒要治療費用。這也讓惠里不禁懷疑，究竟丈夫、夫家這樣的行為，真的算是正常的嗎。