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福原愛婚變因「怪獸大姑」？ 她嘆：丈夫不能都偏袒夫家

聯合新聞網 / 綜合報導
江宏傑與福原愛驚傳婚變，近日有消息指出，「大姑」江恆亘的問題或許是導致婚變的原因之一。圖／聯合報系資料照片
江宏傑與福原愛驚傳婚變，近日有消息指出，「大姑」江恆亘的問題或許是導致婚變的原因之一。圖／聯合報系資料照片

台日桌球好手江宏傑、福原愛夫妻驚傳婚變，近日更有消息指出，造成兩人不睦的兇手之一，就是福原愛的「大姑」江恆亘。雖然江恆亘本人出面否認，但確實許多婚姻當中，如何和親戚相處一直是個難題。最近就有日本媒體，訪問到其他也是因為姑嫂妯娌問題，只好和丈夫離婚的案例。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，東京一位化名「マユミ(mayumi)」38歲女性表示，當時她的大姑離婚但有一個小孩，於是mayumi便幫忙照顧她的小孩。沒想到這個孩子個性非常不乖，不僅擅自拿走mayumi自己小孩子的玩具回家，還理直氣壯的表示玩具本來就是他家的。

mayumi向丈夫提起這件事，然而丈夫只覺得是親戚，玩具一起用沒甚麼大不了的。這讓mayumi警覺到，在原生家庭與妻子之間相衝突的時候，丈夫恐怕都會偏袒夫家，因此不管發生了甚麼事，做妻子的都只能忍氣吞聲。於是到最後，mayumi選擇了和丈夫離婚一途。

大阪另一位化名「サトミ(satomi)」的40歲女性表示，她有一位學生時代的朋友，婚後也因親戚問題和丈夫不合。她說對方的姑姑強烈介入孩子的養育，連學校讀哪間都擅自決定。雖然那位朋友一開始還能忍，但漸漸發現丈夫根本不理會這個問題之後，已經暗自決定，等小孩一唸大學就準備離婚。

媒體指出，這次或許是因為跨國婚姻，讓整起事件獲得媒體關注。但也不可否認，如何和夫家親戚相處，確實也是不分國界的難題之一。特別是在衝突時，丈夫沒有扮演好妻子的後盾，很容易讓妻子感到孤立無援。如何做出平衡，確實是丈夫的責任之一。

日本 婚姻 江宏傑與福原愛

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