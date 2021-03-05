男女過夜「不出事」機率多高？ 網曝1關鍵：是有可能啦

福原愛與江宏傑結婚4年多，近日卻被日媒以55張照片爆料福原愛在日本橫濱與高帥男約會，且2人不只同進飯店過夜，還一起回福原愛的家共度一整夜，雖然福原愛事後聲明對方只是「好朋友」，且2人都不住同一個房間， 但這就讓網友忍不住納悶「男女共度兩夜不發生事情的機率有多高？」，文章在網上引發熱議。

原PO在PTT八卦板以「男女共度兩夜不會發生事情的機率有多高？」為題發文，表示福原愛其實還是很有魅力，與高帥男子二度住宿過夜，難免令人好奇雙方不發生事情的機率有多高？

貼文在網上掀起討論，網友們紛紛留言指出，「相信小愛，一定純友誼分房睡的！」、「應該蓋棉被純聊天啦」，其中也網友認為要看關係親密程度才知道，「高不高不知道，但我就曾經有過幾次，還同一張床，所以要看關係啦」、「我前幾天才住女生朋友家什麼事都沒有」、「為什麼男女之間都一定沒有普通朋友關係？」

不過，也有網友對福原愛約會高帥男的行為感到不解，「女朋友跟異性在外過夜，我也會分手」、「像這種沒先報備的，一定有鬼」、「有點常識都會避嫌吧」、「不管有沒有關係，已婚者跟異性單獨住家裡就不是深思熟慮的舉動」。