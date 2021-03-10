今年8月起準公幼每月學費下修為3500元 圖表秒懂補助懶人包

【文：武美齡】

近期準公幼學費調漲消息不斷，不過教育部已公告今年8月起將調降學費，例如準公幼目前月費為4500元，2021年8月起僅需繳交3500元，且2022年還要再降，僅月收3000元。

教育部表示，0~6歲公共幼托設施加速再加量，公立、非營利、準公共幼兒園及托育將提供更多平價名額，舉例來說，過去4年增加超過26萬個名額，未來4年0~2歲將增加9千個名額、2~6歲再增加5.5萬個名額，總計增加6.4萬個名額。

此外，今年也再推出替家長減輕負擔的兩大措施如下。

就學&托育費用減負擔

教育部說明，若家有2~6歲孩子就讀公立、非營利、準公共幼兒園，2021年8月起每月繳費降低1,000元，2022年8月起再少500元，最多月繳3,000元‪。

0~2歲公立、非營利、準公共托育補助，今年8月起每月補助增加1,000元，明年8月起再增加1,500元！第二、三胎以上，繳費再降低，補助再加發。

自己帶、讀私幼加津貼

家有0至未滿5歲幼兒，由家長自己帶或就讀私幼，育兒津貼分階段加倍，2021年8月起增加1,000元，每月可領3,500元；2022年8月起再加1,500元，每月領5,000元！同樣第二、三胎以上補助再加碼，每月領更多。

此外，今年8月起也擴大發放對象，領取育嬰留停津貼者也可以領育兒津貼。

圖片來源／教育部FB

補助加碼，幼兒園是否會趁機漲學費？

有民眾質疑「補助加碼，幼兒園會不會趁機漲學費？結果肥到幼兒園根本沒幫助到家長啊，真的很擔心！」教育部則回應：「幼兒園收費項目及數額於全國教保資訊網皆有公告，如須調漲費用須經地方政府把關審議，另也有申訴管導可以反映。」

育兒津貼改成3500元後，8月還要重新申請嗎？

已經申請過育兒津貼的幼兒，今年8月額度會直接調升，原則不用另外申請了！但如果是第2胎的部分，仍須要請家長至公所變更胎次資料，才能獲得第2胎的加發額度。

教育部最後特別強調，為了照顧孩子、減輕家長負擔，教育部和衛福部今年共編列557億預算，比2016年增加了400億，未來還會持續提升到850億，替家長減負擔、增補助，期望讓政府成為支持家長們的好夥伴。

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