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專家說不建議給孩子看鬼滅之刃 但孩子已經看了怎麼辦？

聯合新聞網 / BabyHome
左圖／ 維基百科wikipedia
左圖／ 維基百科wikipedia

【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

過年這段期間，看到很多專家討論鬼滅之刃，並且建議不要給孩子觀看，有很多媽媽問我，孩子已經看了怎麼辦？

首先，看了真的不會怎麼樣！就像垃圾食物高油脂、高鹽份，偶而吃一次難道就害了一生嗎？別太緊張！

第二，如果只讓孩子自己看，看了以後我們又不聞不問，那樣問題真的很大，因為不知道孩子會對內容有什麼感受、做什麼聯想！所以只要我們有陪伴、帶著孩子討論內容，並且引導正面觀想，像是討論家人間的愛、朋友間的支持，這何嘗不是一部好片子？如果沒有時間陪伴，那就要慎選節目

第三，專家的論點我接受，但教養孩子沒有絕對的標準，專家的建議只能參考，就像我說的，您也當作參考就可以，因為看不看鬼滅，還要根據家長的教養觀，以及尊重孩子的選擇。

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