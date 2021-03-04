快訊

福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：對她的愛不曾改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌孝親費月給1萬太多！妻氣「公婆又不是殘廢」 網傻眼：自私

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻抱怨先生每個月都給父母1萬元，實在給太多。 示意圖／Ingimage
一名人妻抱怨先生每個月都給父母1萬元，實在給太多。 示意圖／Ingimage

一名妻子在臉書《靠北老公2.0》抱怨先生，指對方每月都給父母1萬元，實在給太多，三兄弟總共給9千元就夠了。不過她因為在文章中直言，「你爸媽可以工作，又不是殘廢」、「他們可以兼差當保全，給太多錢，閒下來只會老更快」等語，遭網友批評「講話語氣讓人不舒服」，引發一陣熱議。

這名妻子發文指出，先生每個月都給1萬元的孝親費，但婚後應該以現在的家庭為重，考慮到日後的開銷，小孩的教育費都還沒存，1萬元的負荷實在太大。而且她也說，先生有兩個弟弟，每人給3千元，其實9千元就很夠兩個老人家花了，「你爸媽老了，應該要清淡飲食，不會大魚大肉」。

這名人妻續指，「你爸媽可以工作，又不是殘廢，他們還有退休金可領，孝親費有給就好 」，還說兩名老人家可以去兼差當保全，有工作才不會老得快，「給太多錢，閒下來只會老更快」。她也喊話先生，婚後幾個月回去一次就可以，「要以我們家庭為主，而不是你爸媽！」

對此，底下多數網友也認同1萬元孝親費實在太多，不過原PO的用詞太激烈，觀感實在不妥，「妳好自私啊」、「我覺得妳一定不被公婆喜歡」、「千萬別生兒子，以後妳媳婦也會這樣跟他說」、「妳講話的感覺真的讓人很不舒服，好像老了就應該被丟掉」、「妳有的點沒錯，但妳老公孝敬父母也沒錯」。

文章擷圖。 圖擷自《靠北老公2.0》
文章擷圖。 圖擷自《靠北老公2.0》

孝親 媳婦

延伸閱讀

她怨早餐店飲料總是「沒裝滿」 內行曝：買這杯的話很正常

泰國海軍急赴船難現場 奮勇涉水救出...4隻橘貓

失戀想放縱買滷味怒吃！ 老闆娘秒變臉退錢一句話逼哭他

外食族餐費1000元能用幾天？ 網曝真實開銷：物價漲太兇

相關新聞

嫌孝親費月給1萬太多！妻氣「公婆又不是殘廢」 網傻眼：自私

一名妻子在臉書《靠北老公2.0》抱怨先生，指對方每月都給父母1萬元，實在給太多，三兄弟總共給9千元就夠了。不過她因為在文章中直言，「你爸媽可以工作，又不是殘廢」、「他們可以兼差當保全，給太多錢，閒下來只會老更快」等語，遭網友批評「講話語氣讓人不舒服」，引發一陣熱議。

一件襯衫／他當家庭主夫全力陪伴 只願給白血病女兒平凡父愛

「一件襯衫」採訪了曾經推嬰兒車跑馬拉松的最潮奶爸「陳廷宇」。

她主管注重「兒子要窮養，女兒要富養」 網：心靈富足才重要

許多父母對於孩子們的教養方式有各自的看法，並期望孩子們能夠在他們的指引下，在滿滿的愛與關懷中成長。一名網友分享，日前與主管聊天時談到「兒子要窮養，女兒要富養」，令原PO印象深刻。

「醫生娘」真那麼好？ 網友揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

醫生由於收入好、社會形象佳，往往在選擇伴侶時成為容易加分的職業。一名網友便在《Dcard》上分享他對女生追求當「醫生娘」看法的轉變。原本他對這樣的想法不以為然，直到自己的姊姊嫁給醫生後，整個人神清氣爽，他才理解「薪水高又穩定」的影響有多大，以及「為甚麼女生都想嫁給醫生」。

福原愛爆婚變 律師揭「最大致命關鍵」：台男聽懂沒？

「桌球CP」江宏傑、福原愛結婚4年驚傳婚變，外媒爆因為江曾經用言語辱罵福原愛，也有報導指出江宏傑親姊不尊重他們夫妻隱私，曾辱罵「都是妳害我們家裡氣氛變得很糟！」，讓福原愛心情大受打擊，對此一名律師指出，以前接過的案件，離婚10件有9件都和公婆住有關，反而很少看到是外遇。

【生活趣聞】鄒玉宜／不要睡的睡

多年前在幼教單位服務時，每到午休時間，就有小朋友表示：「我不要睡覺！」大多數哄一哄就入睡了。其中有些較為固執的，怎麼哄都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。