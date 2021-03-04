快訊

台灣疫苗慢打經濟恐成後段班？ 指揮中心下午2時說明

婚變爭議引起騷動 福原愛發聲明道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「醫生娘」真那麼好？ 網友揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

醫生由於收入好、社會形象佳，往往在選擇伴侶時成為容易加分的職業。一名網友便在Dcard》上分享他對女生追求當「醫生娘」看法的轉變。原本他對這樣的想法不以為然，直到自己的姊姊嫁給醫生後，整個人神清氣爽，他才理解「薪水高又穩定」的影響有多大，以及「為甚麼女生都想嫁給醫生」。

原PO貼文說，以前學生時代，對女生多數想當醫師娘蠻不屑，覺得她們不思進取，只想靠男生。後來自己的姊姊嫁了醫生，老公對她很好，說假如工作累了就不用做，他一份薪水夠養一家人。姊姊現在可以一周工作三天，其他天就到處玩，還去上了烹飪課、瑜珈課、插花課充實自己。「和以前努力工作而憔悴的她，整個神清氣爽完全不同人」。

原PO還說，對比自己的生活根本社畜，每天工作至少10小時、壓力超大，每天回家只想睡覺，周末也只想在家耍廢。想到這樣的日子可能持續一輩子，他就很羨慕他的姊姊，也能理解為何女生都想嫁醫生。如果以後自己有女兒的話，也會希望他能嫁給醫生。

網友大部分都表示羨慕和祝福，「工作可以不是為了生活的壓力、只是打發時間，說不羨慕就太矯情了」、「不論男女，有人願意寵愛且提供舒適環境是很幸運的事」、「當社畜之後更能體會到那種生活的差異」。也有人認為沒那麼美好、「風險蠻大的，現在感情好不代表一輩子都是如此吧？」也有網友分析，認為還是得看個人選擇「不是所有嫁給高薪職業的人都有令人稱羨的生活，經濟落差帶來兩人關係的權力差異，妳的責任是讓他下班回來開開心心，沒有經濟的煩惱，但可能有被喜新厭舊的壓力」。

薪水 高薪 醫師 Dcard

延伸閱讀

不願與公婆同住！她要求老公買「台北捷運宅」 網怒批：站著說話腰不疼

加班5年沒調薪！他提離職被主管反問1句話 網爆氣：不然咧？

首波七年級生將邁入四十歲 心態曝光：「不追逐金錢、知足常樂」

考上公職人生直接起飛？ 網曝「陰暗面」：真的不認同

相關新聞

福原愛爆婚變 律師揭「最大致命關鍵」：台男聽懂沒？

「桌球CP」江宏傑、福原愛結婚4年驚傳婚變，外媒爆因為江曾經用言語辱罵福原愛，也有報導指出江宏傑親姊不尊重他們夫妻隱私，曾辱罵「都是妳害我們家裡氣氛變得很糟！」，讓福原愛心情大受打擊，對此一名律師指出，以前接過的案件，離婚10件有9件都和公婆住有關，反而很少看到是外遇。

「醫生娘」真那麼好？ 網友揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

醫生由於收入好、社會形象佳，往往在選擇伴侶時成為容易加分的職業。一名網友便在《Dcard》上分享他對女生追求當「醫生娘」看法的轉變。原本他對這樣的想法不以為然，直到自己的姊姊嫁給醫生後，整個人神清氣爽，他才理解「薪水高又穩定」的影響有多大，以及「為甚麼女生都想嫁給醫生」。

【生活趣聞】鄒玉宜／不要睡的睡

多年前在幼教單位服務時，每到午休時間，就有小朋友表示：「我不要睡覺！」大多數哄一哄就入睡了。其中有些較為固執的，怎麼哄都...

【遠距婚姻教我的事】Maya／第一次教老公壁咚就上手

所謂「壁咚」，一種漫畫及偶像劇的必備戲碼，描述男主角一手壓牆壁、一手輕撫女主角臉頰，然後深情接吻。我從沒想像過這動作在現...

【心情點滴】曾慧敏／與琴重逢

日前陪孩子上鋼琴課時，熱心的老師送給我一本琴譜，並說道：「涵媽，我知道您有基礎，給您練一練。這琴譜每首曲子看起來雖然簡單...

福原愛跨國婚姻驚傳破碎 通靈大師早斷言：問題在江宏傑

當年江宏傑、福原愛這對異國情侶可說羨煞旁人，如今卻傳出婚姻危機。日媒爆料，江曾辱罵福原愛「妓女」成導火線，2人早在1月就協議離婚，福原愛更被拍到疑似外遇神似大谷翔平的高帥男，不過夫妻2人對日媒爆料內容皆否認。但，早在日媒踢爆江宏傑、福原愛關係生變之前，便有「通靈大師」發現2人婚姻紅線已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。