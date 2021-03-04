「醫生娘」真那麼好？ 網友揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

醫生由於收入好、社會形象佳，往往在選擇伴侶時成為容易加分的職業。一名網友便在《Dcard》上分享他對女生追求當「醫生娘」看法的轉變。原本他對這樣的想法不以為然，直到自己的姊姊嫁給醫生後，整個人神清氣爽，他才理解「薪水高又穩定」的影響有多大，以及「為甚麼女生都想嫁給醫生」。

原PO貼文說，以前學生時代，對女生多數想當醫師娘蠻不屑，覺得她們不思進取，只想靠男生。後來自己的姊姊嫁了醫生，老公對她很好，說假如工作累了就不用做，他一份薪水夠養一家人。姊姊現在可以一周工作三天，其他天就到處玩，還去上了烹飪課、瑜珈課、插花課充實自己。「和以前努力工作而憔悴的她，整個神清氣爽完全不同人」。

原PO還說，對比自己的生活根本社畜，每天工作至少10小時、壓力超大，每天回家只想睡覺，周末也只想在家耍廢。想到這樣的日子可能持續一輩子，他就很羨慕他的姊姊，也能理解為何女生都想嫁醫生。如果以後自己有女兒的話，也會希望他能嫁給醫生。

網友大部分都表示羨慕和祝福，「工作可以不是為了生活的壓力、只是打發時間，說不羨慕就太矯情了」、「不論男女，有人願意寵愛且提供舒適環境是很幸運的事」、「當社畜之後更能體會到那種生活的差異」。也有人認為沒那麼美好、「風險蠻大的，現在感情好不代表一輩子都是如此吧？」也有網友分析，認為還是得看個人選擇「不是所有嫁給高薪職業的人都有令人稱羨的生活，經濟落差帶來兩人關係的權力差異，妳的責任是讓他下班回來開開心心，沒有經濟的煩惱，但可能有被喜新厭舊的壓力」。