福原愛爆婚變 律師揭「最大致命關鍵」：台男聽懂沒？

「桌球CP」江宏傑、福原愛結婚4年驚傳婚變，外媒爆因為江曾經用言語辱罵福原愛，也有報導指出江宏傑親姊不尊重他們夫妻隱私，曾辱罵「都是妳害我們家裡氣氛變得很糟！」，讓福原愛心情大受打擊，對此一名律師指出，以前接過的案件，離婚10件有9件都和公婆住有關，反而很少看到是外遇。

福原愛被爆出和高大男約會，傳出疑似外遇，但也進一步被揭露她長期接受男方家的「言語暴力」，疑似被婆婆、大姑欺負，但江宏傑卻態度冷漠，不當一回事，福原愛因此心冷，傳出一月就準備離婚。

對此PTT八卦版一名律師發文表示，老實說跟公婆住就是一大敗筆，如果老公的姊姊也在就更崩潰「ㄧ間30坪的房子擠那麼多人，誰不焦慮」，他也說以前接過的案件，離婚10件有9件都跟「公婆住有關」，外遇反而很少看到。

他也進一步說，台男真的很奇怪，明明很多收入不差，買房租房都不是問題，卻就是要跟父母窩在一起，再把老婆拖來一起住，最後老婆受不了提離婚，才哭哭啼啼要挽回，但這時候感情早就磨到回不去了，而且通常公婆都不會覺得自己有錯，都是媳婦毛太多。

他也提醒，通常女方說要搬出去，就是警訊了，男方如果還不行動，以為事情不大條，就要面對離婚的局面了，因此他也強調「結婚千萬不要跟公婆同住」，如果沒錢就用租的，因為「跟公婆住很大機會悲劇收場」、「各位台男聽懂了沒？」。

網友看了也認同說「為自己好，婚後就搬出去，可以去掉一堆問題」、「人與人常常見面就會互看不爽，至少要分戶，絕對不要同戶」、「照顧小孩可以找保母，要住一起起碼要熟悉20年吧」、「婆媳保持距離才有情誼」、「不同生活習慣在同個屋簷下，本來就會有很多衝突」。