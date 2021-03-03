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福原愛跨國婚姻驚傳破碎 通靈大師早斷言：問題在江宏傑
當年江宏傑、福原愛這對異國情侶可說羨煞旁人，如今卻傳出婚姻危機。日媒爆料，江曾辱罵福原愛「妓女」成導火線，2人早在1月就協議離婚，福原愛更被拍到疑似外遇神似大谷翔平的高帥男，不過夫妻2人對日媒爆料內容皆否認。但，早在日媒踢爆江宏傑、福原愛關係生變之前，便有「通靈大師」發現2人婚姻紅線已經出現裂痕。
根據「自由電子報」報導，「通靈大師」江嘉葉表示，透過觀察江宏傑和福原愛的照片發現，2人前世同樣也是夫妻，但因為出現第三者導致婚姻危機，雖然靠著女方隱忍，讓破碎的家庭在外人眼中仍是幸福美滿，但實際上早已分崩離析，夫妻感情愈來愈淡、各過各的生活。
這一世2人再續前緣成為夫妻，江嘉葉指出，從婚姻線有裂痕就可知彼此感情可能出問題，她表示江宏傑事業心強，能留給家庭的時間較少，應多花心思平衡家庭和事業，才能夠讓家庭圓滿。
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