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公公全部「擔下來」！媳婦不甘守活寡 竟與婆婆輪流侍寢7年

聯合新聞網 / 綜合報導
媳婦因不甘「守活寡」提出離婚需求，公婆為了安撫她，竟提出「共享公公」的誇張建議。示意圖／Ingimage
媳婦因不甘「守活寡」提出離婚需求，公婆為了安撫她，竟提出「共享公公」的誇張建議。示意圖／Ingimage

家家有本難念的經，婆媳問題屢見不鮮，沒想到這次竟連公公也扯了進去？日前，媒體人在節目中透露，一名媳婦不甘「守活寡」提出離婚要求，公婆為了勸阻她竟想出怪招，以「輪流翻牌」的方式，由公公一人擔下婆媳兩人的「生活需求」。宛如狗血八點檔的情節真實上演，三人的不倫關係持續長達7年之久，最終仍因忌妒之火，讓三人大打出手。

資深媒體人林裕豐在節目《震震有詞》上分享道，一名媳婦生下一男一女後，丈夫便被派到外地工作，不甘夜夜獨守空閨的她，隨即向夫家提出離婚請求。公婆為了安撫媳婦的情緒，竟想出奇招挽留，公公表示自己「願意承擔」媳婦的生理需求，雖然不主動與媳婦進行床第之事，但只要媳婦有需求，他一定會配合。

儘管心中滿是無奈，婆婆仍接受了這項提議，三人便開始了這種宛如「古代皇帝翻牌子」般的生活。幾經協調後，婆媳開始以「一人三天｣的原則共享公公，而這樣不堪入目的不倫生活一過就是7年之久。

然而，一個星期總共有七天，婆婆認為「多出來的星期日」應屬於她的，沒想到媳婦完全不願意退讓。事情發生在某個星期日，媳婦不甩三人立下的規定，硬是要求公公滿足她的需求，更一度將婆婆趕出房門，三人的維妙平衡也就此破裂。

婆婆不堪遭到羞辱，立刻到娘家討救兵，想藉此拉回自己在家中的主權，沒想到不僅家中地位保不住，就連心愛的丈夫都與她唱反調。公公不但出面袒護媳婦，兩人更因此對她大打出手，婆婆被打傷後隨即報警求救，就此讓這樁家庭醜聞攤在陽光下。

八點檔情節真實上演，節目來賓聽聞後也驚訝不已，林裕豐也表示，他並沒有去追這件事情的後續發展，但談到那位被派到外地工作的丈夫時，他則無奈的表示，「我覺得（該丈夫）應該是情何以堪吧」。

媳婦 婆婆 離婚 醜聞

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