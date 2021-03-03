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日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

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岳母來家暫住訂一排家規！他晚歸被反鎖在外 爆氣提「2條件離婚」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友與老婆結婚兩年，前陣子岳父過世，因此老婆建議讓岳母暫住家裡，沒想到岳母竟住進來後訂了一堆規矩，甚至有次原po比較晚回家，竟被反鎖在門外。圖／ingimage
一名網友與老婆結婚兩年，前陣子岳父過世，因此老婆建議讓岳母暫住家裡，沒想到岳母竟住進來後訂了一堆規矩，甚至有次原po比較晚回家，竟被反鎖在門外。圖／ingimage

許多夫妻結婚後會在外買房，避免與公婆同住產生衝突。一名網友與老婆結婚兩年，前陣子岳父過世，因此老婆建議讓岳母暫住家裡，沒想到岳母竟住進來後，訂了一堆規矩，甚至有次原po比較晚回家，竟被反鎖在門外，令他氣得直呼「離婚」。

一名網友在「靠北婚姻2.0」發文，他結婚兩年，雖沒有小孩但有房子，前陣子岳父過世，辦完喪事不久，老婆提議是否能讓岳母來家裡暫住，原po想著應該沒問題於是就答應了，沒想到竟是惡夢的開始，自從岳母住進來後，就訂了許多規矩、晚上還有門禁，平常下班原po去小酌、去朋友家或是晚上去買東西，回來後就會被岳母念，有時甚至還會被兇。

原po受不了於是決定請老婆出面談，心想畢竟那是她親媽，由她出面比較不尷尬，但老婆卻完全不想幫忙，「我媽從小就是這樣管我的啊，久了就習慣了啦」，原po只好把岳母念的話當作沒聽到，沒想到壓垮他最後一根稻草的事發生了。

原po去KTV慶祝好友的生日，那天比平常更晚回家，回到家打開鐵門後要拿鑰匙開門卻打不開，一看才發現原來是兩邊的鐵勾鎖都被拉上了，於是他打電話給老婆請她下來開門卻得到「我媽說你破壞規矩所以叫我不准幫你開門」的回應，令他氣得當場暴怒並給老婆兩個選擇，「請你媽搬出去」、「離婚，你跟你媽一起搬出去」。

此文一出，網友紛紛支持原po，「你的作法很正確，另外，界線要畫清楚，哪怕只是用過的衛生紙亂放這種小事，一開始就要講清楚」、「寄人離下的岳母太糟了…還是搬出比較好」、「岳母跟老婆有點太誇張了，跟老人家不合，最好是跟老人家分開住，只是老婆還配合岳母，房子又不是他們的，蠻扯的」、「乞丐趕廟公，自己的房子還被鎖門，果然家庭教育很重要啊~」。

不過，有網友推測，「是不是老婆一直不滿你外出飲酒？借母親做醜人？」、「會不會你老婆不滿你晚歸很久了」、「是不是對你的行為不滿已久，乾脆叫媽媽來，結果沒想到翻車了阿」，有網友則建議，應三方好好談談「如果自己的岳母仍堅持原則己見，妻子又不能諒解只能讓她們倆去外面住一起，至於要不要離婚就要看你夠不夠愛對方」、「怕岳母孤單，可以請老婆在附近幫忙租房子，可以就近照顧」。

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