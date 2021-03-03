不願與公婆同住！她要求老公買「台北捷運宅」 網怒批：站著說話腰不疼

許多人結婚後不願意與公婆一起住，因此會選擇另外買新房到外面去住。一名網友表示結婚不需聘金及宴客，只要求男方家請3桌喜酒並支付捷運附近新房的頭期款，但男方家卻不願意接受，令她相當傻眼。

一名網友在「靠北婚姻2.0」發文，她表示可以公證結婚就好，不需聘金和大宴客，只要請3桌喝個喜酒就可以了，但她無法接受與公婆同住，因此要求男方在台北捷運站附近買3房2廳的新房當作新婚房，原po認為已無要求聘金及宴客，因此要求男方家買新房出頭期款很合理，且男方的薪水是自己的兩倍，房貸也會幫忙出30%，沒有全讓男方承擔，但男方媽媽卻無法接受，不斷跟原po討價還價，「我已經退到這個地步了，只要求你爸媽出買房頭期款，為何還這麼斤斤計較」。

此文一出，引起許多網友怒批原po，「結婚宴客簡單，買房子才難吧，沒有父母本來應該幫忙出這些的，不如靠自己」、「我為了滿足兒子跟兒媳不跟我住的願望，要負責出頭款買房送他們住喔～」、「現在的女孩子，怎麼都沒有刻苦耐勞的精神，時代變了，我們快跟不上時代了」、「這世道没有一個規則說孩子買房，父母要幫忙出錢的，若是自己無法買房，那就租房吧」、「這麼『委屈』就別結婚了吧，婚前就滿腹委屈，婚後日子沒法過了」、「講的好像買房子很簡單，站著說話腰不疼啊～」、「聘金和宴客的花費和台北捷運站3房2廳頭期比起來，根本九牛一毛啊，想當夫妻互相體諒一些，沒有什麼是應該的」。

不過，有網友緩頰，「其實你爸媽婚前幫妳買房子比較好喔！因為那才是你的財產」、「很多人都在罵Po文的版主，但是往往版主最後是最幸福、最不會靠北婚姻的，她提這樣的要求，說她勢力也好、愛計較也好，但是她至少有保護了自己、爭取了自己的權利」。