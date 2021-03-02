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女友幫家人還債想「出租」無性交易 他氣瘋：不可能原諒

香港01 / 安祖娜
女友為了幫家裡還債提出當「出租女友」的想法，讓原PO坦言不可能會原諒她。示意圖／ingimage
女友為了幫家裡還債提出當「出租女友」的想法，讓原PO坦言不可能會原諒她。示意圖／ingimage

家中有人欠債，其他成員就要幫忙償還？有港男於討論區發文指女友的家人欠下大筆債務，她為了協助盡快還錢已不惜打2份工，更堅持不願收男友的錢，怎料債務愈滾愈大，女友早前竟提出有意當無性交易的PTGF（出租女友）賺錢，港男聞言震驚又無奈，只好花整晚時間勸阻，女友表示會再想辦法。不過，港男坦言如果女友真的當了出租女友，自己不可能會原諒，但女友始終沒有答應不會「下海」。

該名港男早前於Dcard以「女朋友話要做PTGF」為題發文，稱早已知道女友家人欠下大筆債務，對方也非常努力同時打2份工，堅持自己幫家人還債，但不願接受他的金錢幫助，「自己有時有閒錢會拿點給她用，但她多數都不想要，要了的話都會還」。

原PO指女友家人欠債的金額愈來愈大，早前女友突然提出因家中欠債金額巨大，有意任職不牽涉性交易的出租女友，詢問他的意見，「想我回答什麼？幫我自己戴帽子嗎？幫她還又說不想欠我人情」。

得知女友竟想到擔任出租女友賺錢，原PO驚訝又無奈，花了整晚時間勸告，才令對方答應會再想其他辦法。不過女友並無承諾必定不會去當出租女友，更一度表示如果最終真的當了出租女友，希望能得到他的原諒，「我說不可能（原諒），但她沒有回答我」。

貼文引來網友熱議，不少人建議原PO要認真與女友傾談，表示賺錢有很多方法，至今不須出賣個人尊嚴，「為什麼家裡有人在賺錢，卻搞到女兒要賣身還債？我覺得首先要解決問題根源，就是家裡不要再搞大債務，而不是想要出去做」、「我覺得要阻止你女友兩種想法，第一是想要走歪路賺錢，第二是想要幫家裡人還錢，尤其第二，一次不治本的話還是會有下一次」。

原PO其後也有回應網友，表示自己不想分手，但「她說她會這麼做，就算我不原諒她」，他指女友家人欠債50萬元港幣（約台幣180萬元），但認為女友可以不用代家人背負債務。有網友就認為，原PO要詳細考慮，如果女友要以出租女友作為工作，他會如何處理，「你想幫她就要給予足夠經濟支持，並說服她接受，不然就要接受她考慮當出租女友。是很殘忍的選擇，但好像沒有更好的做法」。

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文章授權轉載自《香港01》

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