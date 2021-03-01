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攝影助理男友獲聘拍AV「看盡男女裸體」 她憂學壞：要支持他去嗎

香港01 / 謝茜嘉／報導
男友終於獲聘第一份全職，但是要拍攝AV片，令他猶豫不決。(《全裸監督》劇照）
男友終於獲聘第一份全職，但是要拍攝AV片，令他猶豫不決。(《全裸監督》劇照）

男人對事業有上進心，確實令另一半感到欣慰。不過最近一女網友於討論區撰文，表示男友本來對攝影行業非常有興趣，曾做過不少兼職，而近日更終於找到第1份正職工作，但卻是要拍攝AV片。原PO指一想到男友每天工作會面對不同女生的裸體就感到鬱悶，亦擔心他在AV產業待久了影響三觀，故發帖求助網友如何處理，「不准他去是不是很自私」。

該女日前在Dcard討論區撰文，表示正煩惱男友的新工作。原PO解釋，男友本來對拍攝有濃厚興趣，曾做過不同的兼職，例如劇組、攝影助理等等，但因為工作量多但人工少，發揮空間亦相當有限，很多時只是純粹拍別人要他拍的東西，甚至只當小助理做打雜，礙於現實所限他唯有找正職工作。

最近男友終於獲聘第一份全職，但主要是拍攝AV片，令他猶豫不決。男友透露雖然是拍攝AV片，但比以往他的工作有更多創作空間，例如可以想題材、企劃、導戲甚至分鏡，更可以接觸後製，故這份工作可以讓他累積很多拍攝經驗，也學習到新東西。

然而原PO始終感到非常憂心，怕拍攝AV影響男友的事業發展，而工作時又要經常面對女性裸體與性愛場面，擔心男友日漸學壞。

男友解釋，「不只女生 還有一堆男生的裸體啊！就是『工作』，光要拍攝就很累了哪有空想那些有的沒的」。男友又稱，這份工作可以參與製作不同部份，有更多學習機會，而且也有很多創作空間，加上人工符合水平，其實是相當理想的工作。他又指放假時又會拍攝自己的創作，以累積更多經驗。

雖然原PO表明相信男友的人格，就工作機會而言其實可遇不可求，但坦言仍然放心不下，於是向網友求救：「想到他要看那麼多女的我就很啊雜，這樣因為個人因素不准他去是不是很自私？」

網友紛紛回應，「要學攝影的方法百百種，卻選最有爭議的這種不知道是什麼意思」、「說到底A片情節就那些，真的有創作空間？」有人說可以問問業界，這份工作真的是可以幫助他未來繼續在這個圈子發展下去嗎？「如果履歷上寫以前是A片攝影師，一般的電視台或影視公司真的會要用嗎..？」也有網友認為有機會發展，「攝助那些一開始都麻一個口令一個動作，完全無法累積創作、題材發想等，，不要帶著有色眼光，你就當作是愛情動作片就好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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