抓包女友私存200萬！公務員男「0存款」崩潰喊：房租開銷都我出

情侶之間的花費該如何分擔，常成為爭執的導火線，就有一名任職公務員的男網友PO文表示，自己月薪5萬2，而女友月薪2萬8，因此房租等日常開銷都是由他支付，沒想到日前意外發現女友的存款竟然有200萬元，卻仍不願意分擔開銷，掀起網友熱議。

該名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，女友月薪2萬8，而他月薪5萬2，「所以平常大小事、出去約會開銷、還有房租都我負責」，加上自己有車貸和孝親費，所以到目前為止都零存款。

原PO透露，前幾天無意間發現女友的存款有200萬元，便提議「以後共同花費按比例，她3我7」，未料女友不同意，表示自己存得一點一滴很辛苦，還嗆原PO「見不得她好，自己不存錢，眼紅她的存款」，讓原PO傻眼直呼「真是有理說不清」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「這種女生還要交往嗎？你能找到比她更好的」、「為了讓她知道前因後果，分了吧，分了她就知道要付錢了」、「本來就自己的東西自己付，用多少付多少，真的沒有人有義務幫另外一半付欸，都什麼年代了，還有這種女生，傻眼」。

不過，也有網友表示「存不到錢就眼紅別人嗎？不要講什麼都在花你錢，這是你自己選擇的，不是嗎？」、「怎麼看都覺得是你眼紅，就算她一個月存28K，也要六年，除非她少報薪資」。