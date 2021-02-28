快訊

阿里山賞櫻破萬人！車潮綿延2公里 沿路野炊亂象叢生

趙小僑引產「正式跟寶寶說再見」 堅強曝手術台視角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓包女友私存200萬！公務員男「0存款」崩潰喊：房租開銷都我出

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友PO文表示，自己月薪比女友高，因此日常開銷都是由他支付，沒想到發現女友的存款竟然有200萬元。示意圖／ingimage
一名男網友PO文表示，自己月薪比女友高，因此日常開銷都是由他支付，沒想到發現女友的存款竟然有200萬元。示意圖／ingimage

情侶之間的花費該如何分擔，常成為爭執的導火線，就有一名任職公務員的男網友PO文表示，自己月薪5萬2，而女友月薪2萬8，因此房租等日常開銷都是由他支付，沒想到日前意外發現女友的存款竟然有200萬元，卻仍不願意分擔開銷，掀起網友熱議。

該名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，女友月薪2萬8，而他月薪5萬2，「所以平常大小事、出去約會開銷、還有房租都我負責」，加上自己有車貸和孝親費，所以到目前為止都零存款。

原PO透露，前幾天無意間發現女友的存款有200萬元，便提議「以後共同花費按比例，她3我7」，未料女友不同意，表示自己存得一點一滴很辛苦，還嗆原PO「見不得她好，自己不存錢，眼紅她的存款」，讓原PO傻眼直呼「真是有理說不清」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「這種女生還要交往嗎？你能找到比她更好的」、「為了讓她知道前因後果，分了吧，分了她就知道要付錢了」、「本來就自己的東西自己付，用多少付多少，真的沒有人有義務幫另外一半付欸，都什麼年代了，還有這種女生，傻眼」。

不過，也有網友表示「存不到錢就眼紅別人嗎？不要講什麼都在花你錢，這是你自己選擇的，不是嗎？」、「怎麼看都覺得是你眼紅，就算她一個月存28K，也要六年，除非她少報薪資」。

情侶 公務員

延伸閱讀

岳父母霸氣幫出買房頭期款 他聽「這1條件」秒崩潰：不買了

她拒跟男友媽買保險 原因曝光網友全認同：顧慮得沒錯啊

女友動手烤餅乾成品讓他嚇壞 全場笑翻：我家的貓也會做

螺帽卡生殖器腫脹送醫 男羞認：只是想讓女友印象深刻

相關新聞

抓包女友私存200萬！公務員男「0存款」崩潰喊：房租開銷都我出

情侶之間的花費該如何分擔，常成為爭執的導火線，就有一名任職公務員的男網友PO文表示，自己月薪5萬2，而女友月薪2萬8，因此房租等日常開銷都是由他支付，沒想到日前意外發現女友的存款竟然有200萬元，卻仍不願意分擔開銷，掀起網友熱議。

【生活趣聞】楊璧華／迷糊喝喜酒記趣

要嫁女兒的A在喜宴前一天仍不忘抽空來電叮囑我：「明天妳負責全程盯緊B，別讓她發作。剛才我已經提醒她明天中午喝喜酒，千萬別...

【女性心聲】亮亮／生育不是為了滿足誰

最近有部電視劇《未來媽媽》，很感謝有這樣的戲劇能表達婚姻、子女所帶來的矛盾與無奈，我的兩位好友同樣為不孕所苦，被婆婆要求...

【生活見聞】思可／金太太的美髮室

退休後，我一直在尋找離家近又能梳理好一頭細軟髮質的美髮店。

若人生能重來會想再生小孩嗎？ 網回：人生才完整

過去台灣傳統社會裡，結婚生子被認為是必經過程，但隨著時代的變遷，不少新生代族群都擔心生兒育女既勞心又需要不少資金，因此近年來生育率逐年下降。有網友就在網路上以標題「如果人生重來一次，你會再結婚生小孩嗎」發文，詢問大家如果能再次選擇，是否仍會想結婚生子？貼文曝光後，引起不少網友熱烈討論。

假照護真詐欺？老人安養院裡待宰的羔羊們

《詐欺女王》或許不能算是太合適——畢竟，格雷森所做的一切都是「合法」進行——她熟悉體制、依靠公義法槌「合法」剝削老人。存活在食人社會的體制下，她作為掠食的母獅子，以最泯滅良心的方式過著精緻美好的生活。而這種利用體制、掏空弱者的做法，正是本片最具衝突性的安排。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。