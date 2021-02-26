若人生能重來會想再生小孩嗎？ 網回：人生才完整

過去台灣傳統社會裡，結婚生子被認為是必經過程，但隨著時代的變遷，不少新生代族群都擔心生兒育女既勞心又需要不少資金，因此近年來生育率逐年下降。有網友就在網路上以標題「如果人生重來一次，你會再結婚生小孩嗎」發文，詢問大家如果能再次選擇，是否仍會想結婚生子？貼文曝光後，引起不少網友熱烈討論。

一名網友於昨（25）日在PTT的八卦板上發文，表示「現在普遍的人都說生小孩沒屁用，花自己的錢，佔用自己的時間，耽誤自己的人生，這些應該都是沒結婚生小孩的人才會說的話吧」，並透露最近許多人問將步入40歲的7年級生人生過得如何，而他想問，如果能重來，你是否依然會選擇結婚生子？

許多網友則回應依然會想生小孩，「我今年40，兩個女兒，沒後悔過結婚生小孩」、「有養過小孩，才是有完整的體驗人生」、「會，養小孩辛苦，但也很快樂也讓自己成長，人生最值得的體驗」、「不會後悔，忙碌一天的工作回來看到他們的笑容心情舒壓一半」、「絕對會，女兒出生是人生中絕無僅有的美好經驗」、「結婚生子也許人生沒了自由，但卻第一次找到了生活的目的」、「生完小孩夫妻倆的生活會比較有重心」。

但也有些網友表示後悔，「我滿後悔的，從此人生被綁住十幾年」、「我自己問過身邊的人，後悔的超過一半」、「不當孩奴、自己開心比較重要」、「養小孩很累，再一次不生了」、「結婚會考慮，小孩生到現在沒一天開心的」、「跟婆家發生蠻多事，會寧可單身就好」、「少子化現象早已是答案了」。