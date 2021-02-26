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花1萬2幫小一女兒辦豪華生日趴很正常？網嗆：是炫耀趴吧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上詢問，花1萬2千元為小一的女兒辦生日派對是否太過了，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上詢問，花1萬2千元為小一的女兒辦生日派對是否太過了，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

許多父母認為，孩子的成長不等人，要抓住每一次可以留下美好回憶的機會。不過，一名網友日前以標題「花1萬2幫小孩辦生日趴很正常嗎？」發文，表示就讀國小的女兒慶生要花高達1萬以上是否合理？文章一出，許多網友紛紛回應「太過奢侈了」。

一名男網友今日在PTT八卦板上發文，透露女兒今年小一，「下個月過生日，想邀請一些好朋友一起辦個生日派對，不過都是小朋友，所以家長也都會跟來，包含我們一家3口總共15個人」，還表示，因家中空間較小，無法容納全部的人，因此決定前往自家附近的餐廳訂個包廂大肆慶祝。

原PO繼續說明，想不到餐廳包廂就高達7000元，兩個8吋蛋糕就要4000元，另外還要準備2000元作為女兒生日禮物的預算，以上金額讓原PO覺得花費過高。而家中也沒有額外的收入，因此想要看看是否有其他慶祝方案，結果妻子卻回應這樣的花費非常合理，在和妻子觀念不合下，只好上網求助網友，希望有人能給意見。

網友一面倒批評，覺得太過於誇張，「真奢侈 = =」、「大人的虛榮心而已」、「孩子根本不會記得，都是大人滿足虛榮心罷了」、「浪費錢，小孩根本不在乎餐廳，有玩具就好」、「小一辦這個小孩哪懂，只想要禮物而已，根本就媽媽的炫耀趴吧」、「小孩開心就好，只是滿足大人的虛榮心罷了」、「場地費太浪費了」、「家長炫耀趴」、「這其實就是你老婆想辦，小孩只是理由而已」、「媽媽炫耀趴啦，我小時候連過生日都沒有」。

但也有網友持不同意見，「小學女生社交很重要的，你辦的爛，說不定你小孩就在學校被欺負」、「能花的時候要珍惜，等到青春期要花也沒辦法了」、「一年花個一萬，其實也還好？」、「不是每年都這樣就還好，不然小孩會慣壞」、「還好啦，去的都是家人吧，就當請家人吃頓飯啊」、「15個人吃飯含包廂7千可接受，平均一個人不到５百」。

除此之外，不少民眾點名以前生日就是要請乖乖桶，「我小時候一個乖乖桶請全班，現在小孩真幸福」、「我小一都一桶乖乖去學校而已」、「現在還有乖乖桶文化嗎？以前帶桶子走進校門可威風了」、「小一生日趴？兩桶乖乖桶拿去發，拉風又好玩」、「當年帶個乖乖桶就好了，現在居然要花這麼多」、「生日不是帶乖乖桶去學校讓同學唱生日快樂歌就好嗎」。

社交 派對 親子

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