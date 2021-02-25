她問「星座」可當作交往標準？ 網嗆爆：會信這個大概沒救了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友好奇「星座」是否能當作評斷對象值不值得交往的標準， 沒想到卻引來大批網友砲轟。示意圖／ingimage
一名女網友好奇「星座」是否能當作評斷對象值不值得交往的標準， 沒想到卻引來大批網友砲轟。示意圖／ingimage

現代人多會透過交友軟體認識新朋友，更有人在網路上相識真愛，但就有一名女網友抱怨網路交友的經驗非常差，因此好奇詢問「該如何判斷一個人值不值得交往？」貼文曝光後引起許多網友討論。

一名女網友在PTT閒聊板發文自曝過去在交友軟體遇過各種直銷、花式炫富的對象，但總體而言都讓人感覺很糟糕，因此聽朋友說「看照片」就可以判斷這個人有沒有趣，但她認為「照片可以修，一趟旅行下來拍的照片也可以分5次發，感覺只要有心要騙，人人都可以是騙神」。

備受困擾的原PO就相當好奇大家在交友軟體上是如何觀察一個人？她自認星座就是不錯的標準，大致上應該可以猜中6成，但又對自己的想法沒有把握，因此好奇問道「有沒有人可以分享一下怎麼用星座判斷一個人值不值得交往？」

貼文曝光後，引起大批網友質疑「星座？妳確定不是在反串？」、「用星座去判斷值不值得交往，那妳大概也是沒救了」、「看星座跟擲骰差不多準，拜託靠自己的眼睛」。許多人就給出實際建議，「看對方遇到不如意的事或危機怎麼處理吧」、「看IG、臉書、學經歷、家庭背景、成長求學過程、人生觀價值觀，加上興趣嗜好聊一聊差不多判斷7-8成了」、「直接去相親啦，雙方條件全列出來，妳也騙不了對方，公平吧」、「實際相處啊大姐」。

也有部分網友歪樓，紛紛表示「我推薦通靈還有觀落陰」、「建議合八字，十足把握」、「挑醜的，想壞也沒辦法」、「口袋深度」、「看他是不是都在追蹤一些奶妹」、「有用交友軟體就淘汰」、「一起帶營隊啊，完全就是品格大考驗XD」。

星座 兩性關係 PTT

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