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洋蔥！夫為癌妻拜託醫生「這件事」 萬人暖哭：真的嫁對人

聯合新聞網 / 綜合報導
名醫江坤俊近日分享一名女病患與丈夫的故事，感動不少人。手術示意圖／ingimage
名醫江坤俊近日分享一名女病患與丈夫的故事，感動不少人。手術示意圖／ingimage

在危難時刻始終不離不棄的感情往往令人動容，名醫江坤俊昨（24）日在粉專發文，分享一名罹癌女患者與丈夫的故事。江坤俊指出自己幫這名女患者開完刀後，也向其丈夫解釋複雜的病情，雖然對方看起來聽不太懂，卻還是不斷拜託醫生，重複說著「請幫她（太太）用最好的藥」。文章一出感動不少網友，截至25日下午2點，已高達4.8萬人按讚、900多則留言，以及400多次分享。

江坤俊昨晚發文指出，自己剛結束當日最後一台乳癌手術，而這名女病患運氣有點不好，「本來要做乳頭保留的乳房全切除手術，但開刀下去發現癌細胞已經侵犯乳頭了，術前的影像學檢查都看不出來，更讓我意外的是，淋巴結也有轉移了…」

而當手術結束後，江坤俊走出來要和女患者的先生解釋病情，雖然對方聽的過程頻頻點頭，但看得出來明顯並不是聽得很懂。不過即便如此，對方仍不停拜託醫生，重複說道「請幫她用最好的藥」，這份為太太著想的心情也深深打動江坤俊。江坤俊並指，這名太太真是嫁對人了。

文章一出，也讓許多網友感到窩心，「一句溫馨的話也讓人感動，比起一萬句我愛妳來的實在」、「他的太太嫁對了人，又找對了醫生」、「為什麼看到最後眼眶泛淚？」、「在醫院看了太多的冷漠無情，這種暖心的真好」、「每次看完江醫師的文，都會有一種莫名的感動」。

乳癌 罹癌 醫師 手術

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