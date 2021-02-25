婆媳問題只排第五名！十大「忍無可忍絕對要離婚」的怨偶誕生原因

都想避風，誰來當港？

結婚是很多人畢生的夢想，畢竟和身心靈契合的人度過一生，實在是一件很棒的事，可是婚姻中卻有許多課題要面對，如果兩個人可以一起走過去，那就是完美人生，走不過去的輕則離婚各自海闊天空，嚴重起來還有可能佳偶變怨偶，愛人變仇人。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出網友熱議「絕對要離婚」的理由，來看看哪些大小事是現代人婚姻中的感情殺手、核彈級地雷～

image source:iqiyi

第10名：個性不合

很多人在婚後一陣子很快就發現，天啊原來這個人生活起來是這副德性！

原來他的真實個性是這樣，交往的時候都不知道，可能是因為當下很愛對方就接納、視而不見，可是時間一拉長，彼此的狐狸尾巴露出來，從頭到腳看透徹之後，不少人發現對方跟自己的個性、三觀完全不合，於是婚姻破裂。

延伸閱讀：讓你瘋狂讓你渴！10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天

image source: iqiyi

第9名：金錢觀不同

很多人因為金錢觀不同而吵到分手，錢要花在開心上還是花在刀口上、什麼該省什麼不該省、怎樣算是浪費？

俗話說談錢傷感情，但婚後卻不能完全不談錢，談得好當然沒事，喬不攏的時候雙方都會一個頭兩個大，金錢觀又跟每個人的成長背景和生活歷練有關，算是夫妻之間不容易取得共識的難題之一。

延伸閱讀：《全明星運動會》第二季來了！網友最關注十大備受期待選手是他們

image source: iqiyi

第8名：床事不性福

很多人過了甜蜜熱戀期後、甚至是有了孩子之後，在床事上就遇到瓶頸，大部分「不性福」的原因，都是因為種種的生活工作壓力長期累積，躺上床就只想抱頭大睡徹底死床，也有人是面臨對方有自己無法接受的奇怪癖好，只能說～你想要的我卻不能夠給你我全部，我能給的卻又不是你想要擁有的。

延伸閱讀：「醫界王陽明」只排第二名！十大「顏值爆表」帥醫師駕到

image source: iqiyi

第7名：分隔兩地

有許多夫妻因為工作、國籍或是像現在疫情的關係，處於長期分隔兩地甚至是兩國的狀態，有些人覺得距離是美感，但也有人沒辦法繼續承受另一半長期不在身邊的不安全感，畢竟當初會走在一起就是希望彼此能互相扶持、互相照顧，沒能戰勝長時間的遠距離，有些感情就淡了、小三小王出現了、婚姻走著走著就散了。

延伸閱讀：私密處保養別忘了它！十大平價網拍內褲大集合 定期更換不心痛

image source: iqiyi

第6名：孩子教育問題

很多夫妻對孩子的教養方式有不同的想法，如果經過理性溝通能解決都是好事，最怕一個堅持往東、一個只想往西，沒有共識還傷和氣。

尤其從小要有禮貌、在學成績重要嗎？有時候父母兩個人沒有往同個方向就算了，身邊長輩還頻頻出意見，把局面搞得更混亂，最後離婚收場，對誰也沒好處。

延伸閱讀：是面試還是身家調查？面試官「10大NG隱私問題」你被問過嗎

image source: iqiyi

第5名：婆媳問題

最近的台劇《未來媽媽》就對婆媳問題有很多著墨，對許多女生來說，婆婆是婚姻中的究極大魔王，也是最難征服的險峻高山。最現實的金句總是：「媳婦跟女兒怎麼會一樣？」一聽就知道眉角很多，情節輕微的話，偶爾抱怨還能排解，但問題嚴重起來，老死不相往來還算好，搞到直接離婚的也大有人在。

其實，婆媳問題中最可怕的倒不是婆婆難搞，而是另一半是豬隊友，要是遇到媽寶型老公更是淒慘無比，千萬要提高警覺！

image source: iqiyi

第4名：賭博欠債

如果另一半有賭博的惡習，也會讓人想避而遠之，因為賭博就是個回不了頭的大坑啊，總想著要all in翻本，十賭九輸的情況下就是欠一屁股債，身為另一半就活該倒楣一起攤。

只能說，這個惡習最好婚前改掉，否則兩人攤不完就是債留子女，早期社會有不少人就是這樣吃好久的苦，而現代人通常都有直接喊切的意志。

延伸閱讀：我是誰？我在哪？網友熱議北捷最容易迷路10大站體





image source: iqiyi

第3名：傳宗接代壓力

生小孩一直是許多夫妻之間的重大課題，要不要生、能不能生、生幾個都需要共識和雙方的努力，不是單靠個體就能完成。

這件事如果又面臨長輩「關注」，就會增加一條「生男生女」的挑戰染色體活動，傳宗接代這事一旦嚴肅起來就壓力山大，壓力一來誰也做不好，誰都不開心！

延伸閱讀：香脆多汁、原味淋醬都必嚐！全台網路熱議十大韓式炸雞店

image source: iqiyi

第2名：家暴

在文明法治的這種時代，光是甩門摔東西的行為就夠嚇人了，動手打人更是不對，嚴重一點只能說「千萬不能忍，可能會死人」。

不少家暴者把動手動腳當作一種「溝通」，打老公打老婆甚至是打小孩，其實這些都只是情緒控管有問題的展現，有些人甚至是酒後暴力，一喝酒就變了個人拳腳相向，更恐怖的是事後搭配情緒勒索，展開一場肉體與精神雙重折磨的噩夢。

image source: iqiyi

第1名：出軌偷情

無論男方女方，出軌偷情的背叛是很多人無法容忍的行為，雖然現在是共享時代，但大部分的人不會希望連另一半也共享！

「吃碗裡看碗外」的婚姻總會產生很多的嫌隙和問題，有些人毅然決然果斷斷開，也有些人深陷其中身心俱疲，也難怪出軌偷情被大家視為感情大魔王啊！

延伸閱讀：《哲仁王后》看不夠爽？20大「類穿越韓劇」燒腦奇幻戀愛通通有

image source: iqiyi

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月25日至2021年02月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『離婚理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」