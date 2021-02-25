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男開交友條件「只找大10歲的女性」 她好奇問：有什麼隱情？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國女子日前在網路上透露，想約會的對象只想跟大很多歲的女子交往，這讓她不知對方到底是真心喜歡，還是純粹是年齡因素。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名英國女子日前在網路上透露，想約會的對象只想跟大很多歲的女子交往，這讓她不知對方到底是真心喜歡，還是純粹是年齡因素。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

隨著科技網路進步，許多人在交友APP上找到人生中的靈魂伴侶。不過，有名外國中年女子日前以標題「你會和某個非常特定的人約會嗎？」發文，透露自己近期的感情難題，希望網友們能提供有效的意見。

一名英國女網友近日在外國知名論壇《Mumsnet》上發文，表示在網路上認識一位和自己從事相似行業的35歲男子，兩人在交談過程中都很愉快舒適，雙方居住地也只有2小時的距離，讓她認為該網友是可以發展感情的人選。然而，該男網友卻告訴原PO自己在選擇伴侶上有一個嚴格的規定，讓她非常猶豫，疑惑對方是否是真的喜歡自己。

該男網友告訴原PO自己只和大10歲以上的女子約會，這是他交往的首要條件，雖說原PO聯想到對方曾透露自己過去有個渴望有孩子的前女友，因他不孕而導致分手，前女友現也已跟他人結婚生子，讓他非常受傷。但男方的種種行為，還是讓原PO卻步，擔心對方可能有迷戀中年女子的癖好。

許多網友紛紛留言替男方說話，「這男生不像是迷戀中年婦女，他這算是自我保護的想法」、「聽起來這男生只是害怕妳會像他前女友一樣離開他，因為他怕妳也想要孩子」、「那男的應該想找一個有孩子的老女人，讓對方覺得家庭完整」、「他可能覺得40歲以上的女性可能不太會想要孩子，所以較不會因他不孕就拋棄他」、「過去的經驗，讓他完全不想跟適合生育年齡的女性交往，其實很正常」。

結婚 分手 男性

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